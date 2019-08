Gør-det-selv: Grim granit

Hvad kan der evt. gøres for at få den pæn igen - skal den slibes eller lakeres - og med hvad?

Det begyndte allerede efter et par år. Fik ellers at vide ved køb, at den var meget slidstærk. Hvilket den absolut ikke er!

! Hej Persson - der er den mulighed, at din vask ikke er af granit, men støbt af epoxy, som er tilsat knust granit. Det kan være svært at se forskel, men i givet fald er det regulært snyd, og sådan en støbt vask kan faktisk slides.

Den anden mulighed er, at du ikke er blevet snydt - at vasken faktisk er af ægte granit. Så er den med garanti ikke slidt, men for det uøvede øje kan det godt se sådan ud. Og jeg vil tro, at det er sådan, det hænger sammen i dit tilfælde.

Det, som i dine øjne ligner slid, er simpelthen aflejringer af kalk og sæbe - også kaldet sæbesten.

Det kan i princippet fjernes med kalkfjerner - altså en mild syre. Men når der er så meget, som det ser ud til på billedet, skal der ganske meget til, og det kan ikke anbefales, da det i så fald kan angribe overfladen.

Granit burde kunne tåle mosten, men hvis det nu ikke er granit?

I stedet vil jeg foreslå, at du høvler/skraber kalken af med klingen fra en Stanleykniv, så der kun sidder ganske lidt tilbage - og det sliber du så væk med fint sandpapir på en klods - vi taler om korn 300-400 stykker, og du skal forsøge at få fat i den sorte type, som er beregnet til sten. Brug eventuelt papir til vådslibning - og vand.

Når alt det hvide er væk, sliber du med korn 600-800 og slutter med 1000 eller 1200 - det er så fint, at det reelt er en polering, og derefter behandler du overfladen med flydende voks (til bil eller båd).

Hvis du har en poleremaskine eller en slibemaskine, går det hele selvfølgelig lidt lettere, men du kan også sagtens klare det med håndkraft.

Og herefter sørger du for at afkalke din vask og bordplade med jævne mellemrum - og hver gang at give den en ny gang voks. Voksen tjener dels til at give vasken et flot "shine", men også til at give kalken en dårlig vedhæftning, så den er let at fjerne igen.

Mange bruger i øvrigt olie (parafin eller madolie) i stedet for voks. Det virker uden tvivl glimrende, men jeg vil tro, at det ikke holder så længe.

Venlig hilsen Kjeld Bjerre