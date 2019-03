Han gik ned til isenkræmmeren for at købe en tømrervinkel, og han overvejede, hvordan han kunne tjekke, om den nu var i vinkel. Det var fra tiden før byggemarkederne, så han bad om en blyant og lagde vinklen mod bordkanten, slog en streg, roterede vinklen 180 grader, og slog en streg igen over den første streg. Han prøvede alle vinklerne i butikken, og der var ikke EN, hvor stregerne var sammenfaldende.

Og så supplerede du med en artikel om skæve vinkler. Det minder mig om en oplevelse, jeg havde til min nevøs konfirmation for mange år siden. Min brors ven, som også var med til konfirmationen, fortalte, at han skulle sætte et nyt køkken op. Han er meget pertentlig, og han ville købe en vinkel, så han kunne få alt i vinkel.

Min kone har arvet en teaktrolley, der var blevet smurt ind i et ordentlig lag olie, som var blevet ret ulækkert. Og jeg var lige kommet til den beslutning, at jeg måtte i gang med sandpapiret, da jeg læste din artikel om ziehklingen. Og nu har du gentaget artiklen om udlægning af ziehklingen. Perfekt.

! Hej Kell - tak for historien.

Da jeg opdagede, at de fleste af mine vinkler var hylende skæve, undrede det mig ikke så lidt - hvorfor jeg aldrig havde tænkt på den mulighed?

Jeg tror ikke, at "autoritetstro" er en særligt dækkende beskrivelse af mig som person, men en vinkel har jo for fa'en kun én opgave i livet - én eneste berettigelse - nemlig at være i vinkel. Så det er den vel - for pokker!

En vinkel, som ikke er i vinkel, er så meningsløs, som noget kan være - så det er igennem et langt liv ikke faldet mig ind, at nogen kunne finde på at fabrikere vinkler, som ikke er i vinkel.

Jeg mener - forestil dig lige, at du kommer op i himlen, og Sankt Peter spørger:

- Nå, Kell - hvilke gode gerninger har du så brugt dit liv til?

- Jeg har bare lavet vinkler ...

- Jo, men det kan vel også være godt nok, lille Kell - for de var vel i vinkel?

- Øh ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre