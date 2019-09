Gør-det-selv: Giftig kobber

Jeg skal tilføje, at vi bor lige ud til Limfjorden, og huset er udsat for forskelligt vind og vejr - også saltvandsluft.

Hej Kjeld - vi har på vores murstenshus en kobberbelægning omkring det øverste af skorstenen. Den er en del år gammel og skiftede naturligvis farve fra kobber til irgrøn og har været sådan de seneste år. For et års tid siden er farven skiftet til nærmest blå - changerende. Desuden afgiver det farve til fliserne nedenunder efter regnvejr.

Hej Eva - jeg vil foreslå, at I holder et familieråd, hvor I vedtager enstemmigt (!), at det er rigtig pænt med de irgrønne striber.

Der er nemlig ikke ret meget at gøre ved det: Kobber irrer, ligesom jern ruster, når det rene metal kommer i forbindelse med (blandt andet) luftens ilt. Det er en uundgåelig kemisk proces, og den kaldes meget passende iltning, og resultatet er jernoxid og kobberoxid.

Kobberoxider, som altså også kaldes ir, er giftigt - så du skal ikke slikke på fliserne eller taget, hvor det bliver grønt af ir. Til gengæld kan du glæde dig over, at der ikke vokser alger, lav, mos eller andet - der er faktisk dem, der placerer kobber på rygningen for at hindre grøn vækst på taget.

At kobber er særdeles effektivt som "bekæmpelsesmiddel" fremgår også af, at det indgår i praktisk taget alle bundmalinger til både (for at hindre begroning) - og vi ved vel alle, at potter og pander af kobber skal være fortinnet indeni.

Hvorfor skorstenens inddækning er skiftet fra irgrøn til blågrøn, kan jeg ikke forklare - men det tyder vel på en ændret kemi, og det kunne måske skyldes, at I fyrer med noget andet brænde?

Hvem ved - hvis du gør, så send straks en forklaring til din yndlingsavis.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre