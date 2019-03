Er det ikke muligt at trykprøve en stikledning ved at lukke for hovedhanen i fortovet og montere et tryk med luft for at se, om trykket kan holdes på stikledningen? Det var jo set med mine øjne let at udføre, når vi alligevel skifter målerurene.

Jeg er af den opfattelse, at bruddene kan være i stikledningerne. Hvis de er der, får vi jo ikke afregning for vandspildet, da de fleste vandure er monteret inde i husene. 10 procent af vandursmålerne bliver skiftet om året, da de skal kalibreres, men det er billigere at montere en ny end at få dem kalibreret. Der er flere ældre huse med gamle stål stikledninger, og de forgår jo på et tidspunkt.

I 2017 var tabet på 12 procent, og nu i 2018 er tabet på 15 procent. Vores hovedledningsnet er fornyet til PVC. De ældste er fra først i firserne. Vi har prøvet at lukke ned for flere veje om natten, for om vi kunne finde brud nogen steder. Det er desværre ikke lykkedes.

Problemet er nu så stort, at vi skal betale strafafgift til staten - det er de selvfølgelig nok glade for, men det er vi ikke!

? Hej Kjeld Bjerre - jeg er formand for et lille vandværk med cirka 250 forbrugere. Vi har gennem flere år haft problemer med, at vi taber vand på ledningsnettet.

! Hej Jens - jeg forstår din frustration over at skulle af med ekstra skillinger til staten. Men jeg kan ikke lade være med samtidig at smile lidt - fordi: Det er vel lige just præcist meningen med strafafgiften - at den skal få dig til at ærgre dig gul og grøn, så du får fingeren ud og gjort noget ved problemet.

- Hvis du ikke gør noget ved de utætte vandledninger, kommer vi efter dig med bøder og afgifter - og en stor kæp!

Ikke at jeg med min lille hjerne er i stand til at forstå, hvorfor det skulle være et større fælles problem - at der tisser lidt vand ud i jorden: Af jord er du kommet ... og nu løber en del af det altså direkte tilbage, hvor det kom fra, så vi kan pumpe det op én gang til. Hvad er problemet?

Javel, man bruger lidt mere strøm til pumperne, men det er jo ikke det, der lægges vægt på - klagesangen er altid af moralsk tilsnit: Godt vand er en begrænset ressource - lad ikke vandet løbe, når du børster tænder!

Nå, men det er en anden snak - du vil gerne begrænse den mængde vand, som siver, drypper og strømmer ud af ledningsnettet - OG du har en mistanke om, at det sker fra de mange stikledninger.

Her er en lille forklaring nok på sin plads - til ære for de mange, for hvem vand bare er noget, som kommer ud af vandhanen: Vandværket har gravet et net af store og tykke rør ned i byens veje og fortove - de kaldes hovedledninger og var oprindeligt af jern, men er siden 80'erne udskiftet til (næsten) uforgængelige PVC-slanger.

Ud for hvert hus sidder der en hane (det er den, vi typisk kan finde ude i fortovet), og fra den fører en stikledning ind til huset - og herinde sidder så igen en hane, hvorpå måleren er monteret - og herfra fordeles vandet rundt i huset.

Og du har så tænkt, at eftersom vandværket allerede har skiftet hovedledningerne til PVC, så må utæthederne vel findes i de mange stikledninger, hvoraf en god del må formodes stadig at være af jern - altså gamle rustne rør.

Og det tror jeg, at du har ret i.

Den enkelte husejer har nemlig ikke nogen god grund til at tænke dybere over de sager - eller at gøre noget ved det: Så længe der er vand i hanen (og måleren viser et helt normalt forbrug), hvorfor skulle jeg så interessere mig for, hvad der foregår "ude i jorden" - det er vel vandværkets problem?

Ja, det er det faktisk - i praksis!

Men rent juridisk er det FAKTISK den enkelte husejers problem: Du ejer stikledningen, og du skal i princippet betale for hver en dråbe vand, som løber fra hovedhanen igennem DIN stikledning - ind i huset og ud til vaskemaskine, bruser og så videre.

Men i den virkelige verden måler man altså først forbruget efter stikledningen - inde i huset. Hvis stikledningen er utæt, så der strømmer vand ud i jorden, så fremgår det altså ikke af måleren.

Det fritager i princippet ikke husejeren for hans ansvar, men eftersom måleren sidder efter utætheden, kan vandværket ikke bevise, om og hvor meget vand der tisser ud i jorden. Og derfor får du ingen regning, selvom der muligvis er tale om tusinder af kubikmeter.

Og derfor er der ingen, som skænker det en tanke, om stikledningen er tudsegammel og rustet i smadder - altså bortset fra den stakkels formand for vandværket, som kan regne sig frem til, at 15 procent af alt det vand, som vandværket pumper ud i systemet, løber lige ud i jorden. Og formanden kan ikke gøre noget, fordi stikledningerne tilhører den enkelte forbruger.

Altså: Principielt er stikledningen husejerens ansvar, og han hæfter for det vand, den måtte lække ud i jorden. Men i praksis er stikledningen en gråzone - hvad der sker før måleren kan ikke bevises, så rent økonomisk kan husejeren være helt ligeglad - og det er en dårlig ordning.

Det går altid meget bedre, når god moral går hånd i hånd med god økonomi - når der er penge i det, opfører vi os alle som små englebasser ...

Men hvad gør man - hvordan finder du som formand frem til de stikledninger, som altså lækker 15 procent af alt det vand, som vandværket pumper op af jorden?

Jeg kunne godt finde på at foreslå noget radikalt - stikledningen er jo altså den enkelte husejers ansvar: Hvad med, om man så pålægger enhver at dokumentere, at stikledningen er af nyere dato og i PVC, og hvis man ikke kan det, pålægges man at betale en ekstra årlig afgift, som svarer til de beregnede 15 procent vandspild - plus statens strafafgift - og plus en kæmpe frokost med øl og snaps til bestyrelsen?

Jeg mener - de forbandede gamle stikledninger SKAL jo skiftes. Hvis de ikke er utætte nu, så er det mere held end forstand, og de vil helt sikkert ruste igennem inden ret længe.

Jeg synes jo ikke, at det lyder rimeligt, at vandværket - fællesskabet - skal bruge en masse tid, penge og hovedbrud på at bevise, hvem det helt nøjagtigt er, som lige nu har en utæt stikledning. Det er som at lede efter den berømte nål i en høstak. Det giver mere mening at bruge penge og tid på at udskifte alle de gamle jernrør, eftersom de alligevel skal skiftes på et tidspunkt.

De, der ikke frivilligt skifter deres gamle rustne stikledning, stikker i virkeligheden hovedet i busken - de er uansvarlige og lader fællesskabet betale. Og det er ikke i orden, som Fruen ville sige.

Om man kan trykprøve stikledningen, når man rutinemæssigt skifter uret alligevel - ja, det kan man vel, men jeg kan også sagtens forestille mig, at det koster en pæn slat pr. stikledning. Og hvorfor skal de, som HAR betalt for at få den skiftet, betale denne ekstra "afgift"?

Nej, det må være fedterøvene, som hidtil har snydt sig udenom og hellere bruger penge på tant og fjas, som skal holde for: Bevis, at din stikledning er i orden - og hvis du ikke kan, så skift den - eller betal ved kasse 1.

Det falder mig for resten ind, at det rent juridisk måske kan være problematisk at pålægge visse forbrugere en strafafgift, medens andre slipper - men så kunne man vel gøre det omvendt: Sæt prisen op med 20 procent og giv derefter rabat til alle, som kan dokumentere, at deres stikledning er af PVC.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre

PS: Og det kan jeg sagtens sige, for vi HAR nemlig betalt for en ny stikledning - min samvittighed er ren som sne ...