! Hej Torben - ja, det havde jo været smart, om rørene var blevet fræset ind i væggen, inden der blev monteret ny bordplade med vask og hele svineriet.

Det havde nu heller ikke været en helt let operation, da samlinger altid skal være tilgængelige - man må altså ikke støbe en rørsamling ind i væggen, ned i gulvet eller på anden vis skjule den, så man ikke kan komme til samlingen, hvis den en dag skulle blive utæt.

Det gør den nemlig - bliver utæt: Sådan er livet, og det er det, reglerne tager højde for!

Og for resten må man slet ikke selv pille ved den del af vvs-installationen, som har med brugsvand at gøre: I princippet står alle rør i ejendommen i forbindelse med hinanden, så hvis du laver en fejl, kan den påvirke andre beboere.

Nå, men sådan er det jo - nogle gange kommer man til at lave noget, som ser lidt tosset ud, når man betragter det i bakspejlet. Og det er vi så en hel del, der med god samvittighed kan grine ad, fordi vi også selv har dummet os - og ikke lægger skjul på det!

Dem, der aldrig har gjort noget forkert, gider vi slet ikke at høre på - de er nemlig enten fulde af løgn, eller også har de aldrig haft hænderne oppe af lommen ...

Men hvad gør vi nu - hvordan camouflerer vi den uskønne løsning?

Jeg ser ikke anden mulighed end at skjule den - jo, der var en anden mulighed: I kunne have brugt den slags blandingsbatteri, som er tænkt til at montere på rør, som enten stikker ud af væggen eller op af bordet - de er lidt retro-agtige og kan findes på nettet. I visse kredse er det faktisk højeste mode, fordi de synes, at det franske landkøkken og ældre "industrielt design" er det skønneste i verden.

Men nu har I jo allerede savet hul i bordpladen, og det hele er klar til brug, så mon ikke løsningen må være at lave den pænest mulige afdækning?

Jeg vil foreslå en "kasse" - ikke af træ, fordi den vil fylde alt for meget og tiltrække opmærksomhed. Men den kan bukkes nogenlunde elegant i tynd rustfri plade - ikke sådan noget med at bukke den over knæet eller i en skruestik - med en stor hammer.

Nej, jeg tænker på en fint udført afdækning, som du får lavet ved en smed, som er vant til at arbejde med rustfri tyndplade. Nu ved jeg ikke, hvor du bor, så jeg kan ikke henvise til en bestemt smed, men du kan søge på nettet - han vil typisk prale af, at han laver dele til både, storkøkken og fødevareindustri.

Det kan også bare være en lokal smed, som har sans for detaljen - og at arbejde i små dimensioner.

Min fantasi rækker ikke til ret meget andet, men måske der er en læser eller tre, som har en meget bedre løsning på dit problem - så send straks en mail, så vi kan redde Torben ud af sin kattepine.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre