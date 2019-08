Gør-det-selv: Fjerne sod fra mursten

I sidste uge fortale Lau fra Terndrup, at han har problemer med sod på væggen over sin brændeovn - på grund af en utæthed imellem afgangsrøret og væggen.

Skorstensfejeren har ellers (fortalte Lau) gjort alt for at tætne samlingen, men uden held. Almindeligvis er sådan en samling lavet ved at mure en krave fast i væggen - så stikker man afgangsrøret ind i kraven og tætner med en glassnor - en flettet "line" af glasfibre. Og det plejer at virke.

Men hvis der ikke er undertryk nok i skorstenen - altså det, vi også kalder træk - så er det næsten ligegyldigt, hvor godt og tæt man laver sine samlinger: Røgen skal nok finde ud af den mindste sprække - det kan lugtes, og det efterlader sod på vægge, lofter og alle andre steder - og en kedelig lugt af brændeovn.

Og når vi forsøger at løse problemet, griber vi det ofte forkert an. Hvis der kommer røg ud af et hul eller en revne, så er det jo ganske oplagt at lukke hullet - ikke sandt? Men sagen er, at ingen brændeovn og ingen røgkanaler er konstrueret, så de er så tætte, at de kan modstå blot et lille overtryk - det hele er udformet efter den antagelse, at der er konstant undertryk i skorsten og røgkanaler.

Hvis du studerer de papirer, som følger med en moderne brændeovn, vil du opdage, at fabrikanten forudsætter et givet undertryk (målt i millibar) - ellers vil ovnen ikke leve op til de krav om ren forbrænding, som stilles til en moderne ovn.

Det, jeg prøver at sige, er, at hvis man som Lau får sod på væggen, så skal man ikke bare fjerne det og eventuelt forsøge at gøre noget ved utætheden - nej, man skal især overveje, om der er træk nok i skorstenen og få noget gjort ved det.

Men nu ville Lau altså gerne vide, hvordan man fjerner sod fra en væg af blanke mursten - fair nok, og det er der heldigvis indtil flere læsere, der har gode bud på. Lise Nielsen skriver i en mail:

"Vi har bag vores brændeovn en murstensvæg af munkesten. Der var med tiden desværre kommet en del sod - så gode råd var dyre. Spurgte så i vores trælast om råd, og her var en ældre maler, som foreslog grundrens med lidt vand. Ja, hvad gør man ikke - så på med handsker og stiv børste. Husk, at gulvet skal være dækket godt ned. Det forsvandt måske ikke helt - skulle måske bare have givet det en gang mere, men nu kan vi leve med det."

Tak til Lise - og vi springer straks videre til Peter, som skriver:

"Hej Kjeld - efter jeg læste artiklen "Sod på væggen", så tænkte jeg, at det kan jo ikke passe, at der ikke findes en løsning. Så jeg gik fluks på Google og lavede en søgning - og vupti, var der en løsning på kortlink.dk/ynrq. Der skal åbenbart bruges eddike - bland lige dele eddike og vand og kombiner i en sprayflaske. Det skulle åbenbart fjerne soden."

Og nogle minutter senere modtog jeg et ps:

"Jeg glemte at skrive, at jeg kommer fra Tårs! Det var bare lige det - og så har jeg forresten nydt at læse om dine oplevelser i Holland ..."

Hej Peter fra Tårs - tak for det. Det kan godt være træls, at man skal hale dage ud af sin ferie for at skrive til avisen, men når man så hører, at der faktisk er nogle, som sætter pris på det, man har at fortælle, så gør det ikke noget ...

Jeg har selvfølgelig også været på nettet for at søge en løsning - og for at tjekke, om det er rigtigt, hvad du og Lise fortæller. Og det er det!

Og når jeg nu alligevel havde gang i computeren, søgte jeg lidt videre iblandt de hundredvis af hits, man får, når man søger på engelsk: "Soot on bricks". Og det viser sig, at det mest udbredte råd går ud på, at man bruger bagepulver - og en af de mere tænksomme angav en ganske snedig arbejdsmetode: Først væder man væggen med vand - med eksempelvis en forstøver til blomster. Så rører man en slat bagepulver op med en smule vand, så man får en tyk pasta, som man smører på væggen - og skrubber med en blød børste, før man skyller af igen med vand.

Den indlysende fidus ligger selvfølgelig i, at bagepulver opløser sod - men den virkeligt snedige fidus består i at gøre væggen våd, før man renser, så den opløste sod ikke trænger dybere ind i den porøse overflade, end den allerede er. Se, det er godt tænkt!

Og en anden af de internationale Kloge-Åger har forklaringen på, at der er så mange forskellige bud på, hvilket rensemiddel man skal bruge - det handler nemlig bare om, at man skal bruge noget fedtopløsende. Og det betyder i praksis, at man skal bruge et basisk middel - det, der på engelsk hedder alkaline - og det hedder det jo forresten også på dansk: Alkalisk.

Det vil eksempelvis sige brun sæbe, som de fleste har stående i forvejen, men der findes også stribevis af andre alkaliske midler - herunder grundrens, som Lis (og hendes maler) foreslår.

Og uden at have sat mig ind i det, vil jeg så formode, at også natron (bagepulver) åbenbart er en base.

Nu ville det jo være passende, og måske ligefrem forventeligt, at jeg selv lavede en test af metoden.

Men vi har ikke nogen passende sodskade at eksperimentere med - og så alligevel: Bag på vores masseovn har jeg indbygget en særlig turbo-ventil, som skal give ekstra luft til forbrændingen, når der er fuldt blæs på - hvilket jo er meningen med en masseovn (at forbrændingen skal ske ved højest mulige temperatur - den enorme varme optages så i stenmassen og afgives over tid).

Og for at opnå denne voldsomme forbrænding på en måde, så den også bliver ren, kræves altså ekstra luft - derfor de to ventiler, som ses på billedet. Men hvis man åbner ventilerne allerede under optænding, er der ikke træk nok i systemet - og så kan der, indtil der kommer ordentligt fut i foretagendet, godt fise lidt røg baglæns ud igennem den øverste af ventilerne. Som det også fremgår af billedet.

Men - og nu kommer vi til sagen: Fruen synes faktisk, at den lille flamme-formede vifte af sod er meget dekorativ, og hun har i umisforståelige vendinger frabedt sig, at jeg forsøger at fjerne sod-plamagen.

-Bagepulver, jeg har aldrig hørt noget lignende - ingen eksperimenter i mit hjem, tak!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre

Ps. Med risiko for at skabe mere forvirring end just afklaring kan jeg ikke lade være med at tænke følgende - og gøre det højt:

Jeg har altid tænkt, at sod (som f.eks. løbesod) er en slags "overpigmenteret" trætjære - altså ikke fedtstof blandet med kulpartikler, men harpiks og kulpartikler. Hvis det er rigtigt (kloge folk må gerne besvare spørgsmålet pr. mail), er det vel relevant, at det anbefalede opløsningsmiddel til trætjære vanligvis er sprit.

Nu har vi ikke lige en af de blå flasker med rent sprit, men jeg fandt en rest ganske god whisky (cirka 40 pct.), og den opløser uden problemer sod fra ovnens inderside - skulle jeg hilse og sige.