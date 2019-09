Gør-det-selv: Etisk vandhane

? Hej Kjeld - tak for din vigtige påmindelse om at spare på det varme vand. Uanset at ingen vel ønsker, at der ligefrem er lukket for det ...

Hvor det engang blot var en spare-dyd ikke at fråse med de dyre dråber, har det nu også et langt vigtigere formål, nemlig at reducere klimabelastningen. Såh - hurra for de haner, der ikke inviterer til at vælge en unødigt varm vandstrøm, men tvinger os til at være bevidste om vandtemperaturen - med et moderne udtryk kaldet "nudging", altså adfærdsstyrende.

Jeg vil hermed blot supplere din artikel med en påmindelse om, at der også til håndvasken på badeværelset findes gode armaturer med greb, som - i to henseender - fremmer den rigtige indstilling. Den viste hvide Grohe-hane (Get Moon) giver koldt vand i neutralposition (den "pæne" indstilling, som tillige glæder æstetikeren) - til forskel fra for eksempel den viste forkromede model, som i udgangspositionen giver en halvvarm blandingstemperatur.

Med dette "håndgribelige" tip håber jeg at have givet yderligere inspiration til mere hensigtsmæssige armaturkøb.

Med venlig hilsen

Jens Sleiborg, Aalborg SØ