? Kære Kjeld Bjerre - jeg har lige læst artiklen om maling af eternitplader.

Jeg har malet eternitplader igennem mange år. Jeg startede med at have Teknologisk Institut til at gennemgå vores arbejde og tage prøver. Og følgende er min erfaring.

1 - tagpladerne kan kun males, hvis de indeholder asbest, og så er der alligevel nogle plader med asbest, som ikke egner sig til maling - de første B5-plader.

2 - det kræver en grundig afrensning med godkendte anlæg, inden der males.

3 - tagplader uden asbest holder ikke, selv om de bliver renset før maling - når der går nogle år skaller de.

Med venlig hilsen Holger Poulsen