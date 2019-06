! Hej Mogens - det er bare, så jeg ved det?

Okay, jeg forstår godt hentydningen: Hvor svært kan det da være - Ruth Davidsen synes heller ikke, at problemet med slapt nedhængende abe-arme er et uoverkommeligt problem. Hun skriver:

"Hej Kjeld Bjerre - angående elastikker til abens arme og ben mener jeg, at man kan købe en lille pose med dem i Salling. Eller de måske kan skaffe dem hjem - det er da værd at prøve.

Det flotte bord, der var billede af i avisen i dag, det er næsten magen til mit, bare pænere. Mit var lyst, da vi købte det, men da det er 40 år gammelt, er det blevet mørkere med tiden. Mit er også lavet af endestykker."

Hej Ruth - tak for oplysningen. Dit bord er nu heller ikke helt ueffen. Hvis du er ked af, at det med tiden er blevet mørkere, kan du lade en fagmand slibe det for dig. Den mørke farve skyldes sikkert, at det er behandlet med olie eller lak, og at selve behandlingen med tiden bliver mørkegul. Hvis du lader det slibe, vil jeg foreslå, at du ludbehandler og derefter holder det med sæbe - jeg vil mene, at det på den måde holder sig mere lyst og i længere tid.

Henrik lærke skriver:

"Denne video - youtube/A9m3DCerwes - er fra 2018. Og reparationssæt til cirka 30 kroner vælter frem, når man googler.

Der nævnes dog ikke noget om ny og gammel model, og selv om videoen er ny, kan den jo være relateret til den gamle abe.

Jeg ved det ikke, da jeg ikke er den lykkelige ejer af sådan en fætter, men en som er, må hurtigt kunne se det."

Tak til Henrik Lærke. Jeg har set videoen og må give både Henrik, Ruth og Mogens ret i, at det ser ikke ret svært ud.

Men nu var det altså heller ikke mig, men en læser, som i sidste uge klagede sin nød. Jeg forstod det sådan, at visse modeller kræver en del fingerfærdighed.

Jeg aner det ikke - for det tætteste forhold, jeg har haft til abe-familien, er det træk på kassekreditten, som fulgte af, at Fruen forærede vores landflygtige søn og svigerdatter et minde om fædrelandet i form af netop et eksemplar af den berømte abe.

Ideen med o-ringen er jeg i øvrigt ikke helt vild med, selv om jeg sikkert selv kunne finde på sådan en nødløsning: O-ringe er gode til mange ting, men de er ikke synderligt elastiske, så jeg vil til hver en tid anbefale, at hvis man har de (åbenbart) 30 kroner på kontoen, så holder man sig til de originale reservedele - ikke noget fusk!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre