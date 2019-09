Gør-det-selv: Det hedder ikke genvex

? Hej Kjeld - det gør altid lidt ondt på mig, når folk kalder et genvindingsanlæg for "genvex". Genvex er et fabrikat ligesom Lindab, Exhausto, Nilan, Systemair og andre.

! Hej Carsten - jeg hæfter mig ved, at du skriver, at "folk" bruger udtrykket genvex om et varmegenindvindingsanlæg, uanset om det er af fabrikatet Lindab, Exhausto eller Genvex.

Det er lige nøjagtigt derfor, at jeg også i flæng kalder det genvex - ikke Genvex, men genvex - fordi jeg så vidt muligt holder mig til de udtryk, som "folk" bruger.

Der er to årsager til, at genvex er blevet den gængse betegnelse. Dels at eksempelvis Systemair-varmegenindvindingsanlæg ikke engang kan stå på én linje. Det er simpelthen grimt, og dertil kommer, at forbavsende mange danskere ganske enkelt ikke kan læse så langt et ord. Derfor gør jeg i al beskedenhed en dyd ud af at vælge enkle ord. Dels skyldes brugen af genvex (som begreb), at det er et flot og velklingende ord, som tilmed har den fine egenskab, at det danner et billede af det, man prøver at sige - det lyder som det, det er: genvex!

At du og andre i branchen finder det dybt uretfærdigt, at en konkurrent er så "heldig", at hans navn bliver opløftet til et begreb og bliver synonymt med en hel produktgruppe - tjah, det må I nok lære at leve med. Sådan er sproget så ustyrligt.

Og det er i øvrigt ikke det rene held - dels kom Genvex først til mølle, dels var de altså dygtige nok til at finde på et navn, som er ekstremt velfungerende: genvex!

Det er ligesom med Lego - det er jo også uretfærdigt over for kineserne, at vi kalder de små klodser sådan, når de laver nogle, som er stort set identiske, men er nødt til at kalde dem byggeklodser.

Men Lego har altså været så dygtige til at lave det, de laver - og deres navn er så velklingende - at alle i hele verden er enige om, at små klodser af plastic hedder Lego.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre