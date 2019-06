Gør-det-selv: Det er godt nok mystisk

Jeg har igennem år og dag hjulpet rigtig mange læsere med at få svar på deres spørgsmål.

Det er ikke altid, jeg selv kan svare eller forklare, hvordan dette eller hint hænger sammen, eller hvordan man skal gøre i en snæver vending, når et eller andet ikke vil makke ret. Men hen ad vejen er jeg blevet et jern til at finde nogen, som er kloge nok til at vide, hvad det handler om - folk, som ikke bare "kender svaret", men kan fortælle, hvorfor verden hænger sammen, som den gør.

Men - og her kommer vi til pointen: Nu er jeg faldet over et spørgsmål, som jeg ikke har kunnet finde svaret på - og jeg ved heller ikke rigtigt, hvor jeg skal lede efter det. Og derfor synes jeg ærligt talt, at det er på tide, at det er læserne, som hjælper mig med at finde svar - er det ikke rimeligt?

Jamen, svaret står garanteret et eller andet sted ude på nettet, siger du måske - og det har du helt ret i.

Men Google virker jo sådan, at man skal kunne formulere sit spørgsmål i to-tre præcise ord - og det er altså ikke alle fænomener, der kan koges ned i en kort og Google-egnet sætning.

Fænomenet findes på mit værksted, og det har vel rimeligvis været der altid. Men der gik mange-mange år, før det gik op for mig, at det faktisk er bemærkelsesværdigt: Min oliekande er altid fedtet!

Og det er sgu da underligt, for jeg har utallige gange tørret den af - tusinder af gange har jeg omhyggeligt tørret den af med papir eller klud, så den var helt tør og ren - til næste gang. Men så sikkert som amen i kirken, har den atter været ulækker og fedtet, når jeg efter en tid har skullet bruge den igen.

I mellemtiden har jeg ikke rørt den. Jeg sværger, at den står bare der og bliver fedtet af olie - helt af sig selv, fan'me!

Det er ellers en ganske fin oliekande - med pakning imellem låget og selve beholderen, så den burde være tæt. Og den er forresten fedtet helt oppe fra toppen/spidsen og helt ned til bunden - også under bunden, og der er også altid en fedtet plet på bordet. Hva' fa'en foregår der?

Og præcis det samme sker i øvrigt med min fedtsprøjte - den bliver også altid snasket og ulækker over det hele - og jeg tørrer den troligt af, hver gang jeg bruger den - det sker måske en gang om måneden eller hver anden måned. Og jeg kan oplyse, at kluden bliver rød - samme farve som det fedt, der er i sprøjten.

Så vi kan altså slå fast, at fedt og olie kommer fra henholdsvis sprøjte og oliekande - det kravler på én eller anden måde ud og fordeler sig på overfladen. Og man må vel med rimelighed spørge, hvor længe eksempelvis en oliekande egentlig er om at tømme sig selv ud på bordet før eller siden må den vel være tømt?

Er det et fænomen, du kender? Er der magi med i spillet? Findes der en god fysisk forklaring?

Læserne af denne avis er som bekendt usædvanligt kløgtige og hjælpsomme, så jeg ser frem til en logisk og holdbar forklaring, som vil tåle en videnskabelig granskning - jeg gi'r en is til det mest troværdige skriv!

Venlig hilsen Kjeld Bjerre