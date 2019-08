Gør-det-selv: Der kom to kinesere ...

? Hej Kjeld Bjerre - jeg læste med interesse dine kommentarer om luft til vand varmepumper og en læsers forslag om at placere udedelen i et drivhus for at udnytte solvarmen der. Men jeg mener, at I udtænkte en forkert måde at udføre installationen på. Varmepumpen skal bruge den varme luft i drivhuset på indsugningssiden og blæse den kolde luft ud i det fri. Men i en kold vinter er der ikke megen varme i et drivhus, så der må findes en anden løsning

Jeg installerede selv en luft til vand varmepumpe for et år siden. Den står i et gammelt fyrrum i enden af vores lade. Så varmepumpen tager luften inde fra laden og blæser den kolde luft ud i det fri. Det synes jeg har flere fordele: Varmepumpen står inde, installation er enkel, støjen holdes indendørs (vi kan overhovedet ikke høre varmepumpen inde i beboelsen), det er nemt at lede kondensvandet til afløb, og sidst og ikke mindst så er der om vinteren altid et par grader varmere i laden end udendørs.

Varmepumpen blev købt hos en lavpris vvs leverandør (VVS Eksperten), og jeg installerede den selv, men betalte for et opstartsbesøg af en montør for at sikre mig, at alt var i orden. Varmepumpen gav dog en del problemer: Den standsede tit - ofte flere gange om dagen og med samme fejlkode hver gang.

Jeg kontaktede mange gange leverandørens hotline og den montør, der havde foretaget opstartsbesøget for at høre om de kunne afhjælpe fejlen. De to steder havde man nogle meget forskellige teorier om, hvad problemet var, de var dog enige om, at det måtte være noget i opsætningen af styreenheden, så jeg fik nogle råd om at ændre forskellige parametre i styringen, men uden at det afhjalp problemet.

Sidst på vinteren sendte fabrikanten i Kina (Guangshou Aircondition Factory) to af deres egne montører rundt for at efterse alle de anlæg fra deres fabrik, der var blevet installeret i Danmark. Den ene montør, der talte engelsk, sagde straks, da jeg havde forklaret ham problemet, at de ville efterfylde kølemidlet. Efterfyldningen blev udført, og siden har anlægget kørt uden et eneste stop.

Venlig hilsen

Hans Mølbjerg, Hvorupgård