Fra lågekant til køleskabskant er der 3 cm - dog, oven over selve køleskabet er der et frirum på 14 cm, som skabslågen (195 cm) også dækker over.

Som bekendt medvirker gummilisterne i et køleskab og fryseskab til, at man skal overvinde et undertryk, når lågen skal op, og med alderen kan vi forudse, at fingerkræfterne ikke kan klare det. Gad vide, om din omtalte "aktuator" kan monteres på lågen og klare det problem?

Til vores ret nye køkken valgte vi i sin tid nogle pæne gribeskinner, hvor man ikke risikerer at "hænge i", når vi passerer - det fungerer rigtig godt. Men vi kan mærke og forudse, at der vil opstå et problem ved det integrerede køleskab.

? Kjeld Bjerre - det var en fin belysning af hygiejne- og mekanik-problemer ved skab og/eller skuffe under køkkenvask! Og så efterlyser du et projekt til den elektriske "push-opener".

! Hej Jørgen - det lyder til at være den helt rigtige opgave for den Push Open, som jeg fortalte om.

Det er groft sagt en æske på 10 x 5 x 3 cm - i den ene ende findes et lille stempel, som kan skubbe sig 5 cm ud. Når stemplet er i bund, aktiveres det ved at trykke på den lille stump, som stikker frem - så skubber en kraftig fjeder stemplet ud, og på den måde ligner dimsen alle mulige andre og langt billigere push-open-mekanismer: Ved et enkelt skub springer lågen op - når man lukker den igen, skal man til gengæld presse den det sidste stykke for at "spænde fjederen igen".

Men det skal man ikke med denne elektriske luksus-version - her trækkes stemplet, så snart det er udløst, tilbage igen af en lille motor, som kører på batterier. Nu kan man altså lukke lågen igen på helt almindelig vis - altså med et blødt sug, og uden at man skal bruge kræfter.

Men du spørger så, om dimsen (fra det tyske firma Hettich) monstro er kraftig nok til at klare en af de køkkenlåger, som skjuler et køleskab - altså en skabslåge, som er koblet samme med køleskabets låge. Jeg forstår din bekymring, for det er en ganske tung sag at åbne, og sådan må det nødvendigvis være, fordi der er en del vægt og mekanik involveret.

Men jeg vil tro, at hvis der findes en push-open'er, som kan klare det, så må det være denne - den har nemlig en forbavsende kraftig fjeder. Når jeg udløser stemplet og holder det imod en køkkenvægt, siger den 1750 gram - mon ikke det burde række?

Til gengæld fylder den også lidt i landskabet, men det burde ikke være noget problem, da du har masser af plads over køleskabet - som det ses på foto. Det betyder selvfølgelig, at den vil skubbe lidt "skævt", men det tror jeg faktisk er en fordel: Hvis man trækker i lågens håndtag, som sikkert er anbragt midtfor, skal man trække hele den magnetiske liste fri i ét hug (plus eventuelt vakuum). Hvis man trækker (eller skubber) i det øverste hjørne, løsner man i første omgang kun en mindre del af den magnetiske gummiliste, OG man udløser undertrykket - og så følger resten villigt med.

Kære Jørgen - jeg tror sgu, at det virker - og jeg synes, at du skal prøve!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre