Gør-det-selv: Den flotteste terrasse nord for Alperne

På gulvets slidlag er der en gummimembran (som i brusenicher) for at undgå, at fugt fra regn og sne trænger ned i selve gulvet. Stenene er formentlig lagt og fuget med cement eller fliselim.

Jeg har en terrasse, som er belagt med flækkede natursten og marmor. Selve terrassen er muret op. Under den ene halvdel er der et åbent kælderrum, under den anden halvdel er der fyldt op med sand.

! Hej HandyGirl - gud fader bevares for en terrasse. Jeg går ud fra, at du har overtaget huset med terrassen. For hvis du har betalt en håndværker for at lave den, så har du penge som skidt og sikkert også temperamentet til at hale håndværkeren i retten. Og hvis betegnelsen handywoman betyder, at du selv har lavet den, så ta'r jeg hatten af for din kreativitet og dit mod - men har ikke helt så meget respekt for det tekniske.

Men din analyse af problemet er i øvrigt helt rigtig, så du kan jo ikke være helt uden mure-tekniske evner - altså tænker jeg: Hun har overtaget et hus med verdens flotteste terrasse - nu er den desværre i færd med at smuldre - hvad gør vi?

Enhver idiot kan jo sige, at du bare skal pille den op og starte forfra - det er jo ligesom ikke en option og derfor ikke et brugbart svar.

Nej, vi må finde på en løsning, som måske ikke fører direkte til himlen, men dog en farbar vej - det er det, vi kalder godt, gedigent og kreativt fusk!

Problemet er ganske rigtigt, at fugerne er utætte. Jeg vil tro, at de er af cementmørtel - det vil sige fint sand og cement. Muligvis købt færdigt som det, der kaldes klinkefuge - så er der sandsynligvis lidt additiver i, men princippet er det samme.

Og uanset at fugerne ser pæne og "tætte" ud, så er det (eller bør i hvert tilfælde være) en offentlig hemmelighed iblandt fagfolk, at en cementfuge er hylende utæt - vandet tisser simpelthen lige ret igennem, og det helt uanset, hvor nydeligt og omhyggeligt de er udført.

Hvis man lægger fliser, klinker, natursten, og hvad vi ellers har, udenfor - så skal hele konstruktionen være tænkt og lavet ud fra det faktum, at der vil trænge vand ned igennem fugerne. Derfor skal der eksempelvis bruges en speciel udendørs fliseklæber, som ikke smuldrer, når den fryser i våd form.

Og jeg vil påstå, at der skal være fuld kontakt imellem underlag og fliser - altså ikke noget med de sædvanlige striber fra tandspartlen, så der er tonsvis af hulrum, som kan være fyldt med vand, når frosten sætter ind. I den situation kan selv ikke den bedste fliseklæber holde - vandet i hulrummene vil fryse, udvide sig og skyde fliserne af. Helt uden tvivl.

Og værre bliver det jo kun af (som du også selv er nået frem til), at der under fliser og klæber er brugt en vandtæt membran - så det vand, der finder igennem fugerne ikke har nogen steder at forsvinde hen, men effektivt fanges lige der, hvor det gør størst skade.

Hvad pokker gør vi?

Jeg ser kun én mulighed, og jeg siger med det samme, at der er ingen garanti for, at det virker: Vi skal have gjort fugerne tætte. Og eftersom vi aldrig nogensinde vil opnå fuld tæthed, skal vi bruge en metode, som sikrer, at fugerne bevares diffusionsåbne. Det vil sige, at det vand, vi som realistiske og tænkende væsener ved, vil trænge ned igennem fugerne - at den forhåbentlig lille smule vand har en chance for at fordampe op igennem fugerne igen.

Der findes tonsvis af midler til behandling af natursten, men personligt ville jeg på forhånd udelukke alle de midler, som bygger på akryl eller silikone - ikke fordi de nødvendigvis er dårlige, men fordi jeg bare ikke stoler på dem. Og hermed står du tilbage med ét eneste middel: En eller anden form for vandglas - det går også under navnet silikat - og i den særlige udgave, som du har brug for, vil det hedde noget i retning af "beton-forsegler". Jeg har personligt benyttet noget, som hedder Murobetonal, men jeg er ikke klar over, om det stadig findes i handlen. Skulle det ikke være tilfældet, afsøger du med hjælp fra Google markedet for midler til forsegling af beton.

Fidusen ved at bruge et silikatbaseret produkt er, at det er mineralsk - det er altså ikke en hinde af mere eller mindre troværdig karakter - som holder tæt, indtil den ikke holder tæt mere. Nej, det er en væske, som på snedigste vis er dannet af sand - man lader den så trænge ned i den mineralske beton, hvor den under indflydelse af CO2 returnerer til sit udgangspunkt, men nu i form af glas (glas er jo i princippet smeltet sand). Deraf navnet vandglas - altså glas på væskeform.

Rigtigt udført får man altså ikke bare en overflade, men en hel fuge, som nu består af vandtæt cementmørtel - og det forunderlige er, at selv om fugen er vandtæt, så er den faktisk mikro-porøs: Porerne er så eventyrligt små, at vand i form af væske ikke kan trænge ned, men vand i form af damp, kan "diffundere" op igennem materialet.

Du hindrer altså regnen i at trænge ned - og det vand, vi realistisk set ved, alligevel kommer ned, den kan (omend langsomt) komme op igen som damp. Men det sker altså langsomt - især fordi fugerne jo udgør en relativt lille del af overfladen - og derfor handler det om at gøre fugerne tætte som vel muligt.

Derfor skal du vide, at du skal gå samtlige fuger på hele din imponerende terrasse minutiøst igennem for revnede fuger - selv den mest hårfine revne betyder, at fugen skal hugges op og fornyes - og så skal den forsegles.

Vi taler om et pokkers stort arbejde, men det er terrassen også værd - og jeg fornemmer i øvrigt, at du ikke er nogen vatnisse, som stikker op for bollemælk - så det er bare på med handsken!

Men det der med, at du lige kan klare grejerne, inden havemøblerne skal frem - der må jeg nok sige, at det er lidt for sent. Du skal nok snarere satse på, at du er klar, når havemøblerne skal ind igen.

Men jeg ønsker dig alt held og lykke til.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre