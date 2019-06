Gør-det-selv: Den fedtede oliekande

? Hej Kjeld - jeg har lige hentet min Kabi-oliekande frem til smøring af hækkeklipperen, og den var ganske tør udenpå, selv om der var olie i af den "langhårede" type til kædesave. Men Kjeld, har du slet ikke hørt efter i fysiktimerne?

Det fænomen, du efterlyser, er hårrørs- eller kapillær-virkningen, der gør, at væsker kan stige op gennem tynde rør og passager og derved trodse tyngdeloven. Det er sikkert den, der er på spil i lampevægerne, som kan komme til at stå og savle med lampeolie.

Når man tager en pumpeflaske til f.eks. vinduespudsemiddel, så er der som regel mulighed for at lukke for spraydyssen, det er også for, at den ikke skal stå og dryppe. Om det her er hårrørsvirkningen eller temperaturforskellen, der gør sig gældende, det ved jeg ikke - der er jo ventiler i sådan en sprayer.

At temperaturforskelle har stor betydning, kan man se, når man afleverer tomme pantflasker i automaterne - de er tit lidt flade i det, fordi de ofte er koldere, end de var i det rum, hvor låget blev skruet på.

Jørgen Bang, Vissenbjerg