Gør-det-selv: Den berømte kost

? Goddag Kjeld Bjerre - for vel et halvt år siden spurgte jeg om hjælp: Hvad var det for en lille smart roterende kost-maskine, du skrev om, der var så genial til at rense mellem brosten mm.

! Hej Nils-Peter - den berømte roterende kost har jeg skrevet om indtil flere gange. I øvrigt både godt og skidt.

Da jeg oprindeligt testede maskineriet - som hedder MaxBrush, koster 1000 kroner og kan købes hos PrimusDanmark.dk - brugte jeg en stålbørste, og den var ganske rigtigt tæt på at være genial til at fjerne mos, græs og skidt imellem brosten. Især imellem de bittesmå brosten, som vi har på pladsen foran huset.

Men desværre viste det sig, at børsterne ikke kunne holde - de blev ikke slidt, men knækkede simpelthen, så der snart ikke var en ærlig børste tilbage.

Og det var jo ikke så godt. Især fordi det ikke bare var mig, men alle mulige andre, som oplevede samme problem - så den tyske leverandør trak børsten tilbage og erstattede den med en helt ny type af nylon. Og PrimusDanmark tilbød selvfølgelig at bytte den uheldige børste med en ny - gratis.

Jeg har testet den, og børster af nylon er ikke helt så hidsige til at flå ukrudt op af revnerne som stålbørsten, men dog ganske effektiv - og til gengæld holder den!

Så nu virker MaxBrush'en altså, som den skal - som en kradsbørstig kost. Eller måske det er mere dækkende at beskrive den som en roterende skurebørste eller skurekost: Den er ikke egnet til at feje lidt løse blade og sand sammen - det klarer man meget bedre med en almindelig kost. Men hvis fliserne eller terrassen af træ er sat til med alger, mos eller bare er møgbeskidt og slimet, så den trænger til at blive skrubbet - sådan for alvor - så er Max-skrubberen i sit rette element. Den er ganske tung, og den kan virkeligt bestille noget - man kan sige, at den ta'r det tunge skrub.

Kjeld Bjerre