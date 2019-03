? Hej Gør-det-selv-Kjeld - vi vil prøve at fjerne cola-pletter fra gulvet. Vi tror, at det er sivet ned i træet, og derfor er det misfarvet. Jeg har vedhæftet to billeder. Hvordan vil vi bedst muligt kunne fjerne misfarvningen - har du nogle gode råd til mig, inden jeg prøver lykken?

! Hej Martin - det ser godt nok fælt ud. Det ligner, at det er en hel 2-liters - var det en af de "rigtige" med halvandet kilo sukker eller en Zero?

Nå, shit happens - og nu har du altså en mægtig plet på det gamle parketgulv. Så vidt jeg kan se, er det et godt gammelt Junckers af massiv bøg - så det skal nok gå.

Der er jo nok en del af pletten, som skyldes farvestoffet i colaen, men jeg tror faktisk, at der ville være kommet en mørk plet, uanset at det havde være det pureste danskvand - råt og ubehandlet bøgetræ bliver gråt, bare du truer med at sprøjte lidt vand på.

Og selv om gulvet er lakeret, trænger væsken ned i træet, hvis bare det får tid.

Jeg vil foreslå, at du først sliber gulvet, så al lak er væk - med en ekscentersliber og korn 80 - bare gå til den! Og bagefter sliber du med korn 120 eller 150.

Derved kommer du ned i træ, som ikke er slet så mørkt - jeg vil tro, at farvestoffet fra colaen sidder i den yderste halve millimeter. Men det grå rækker meget længere ned, så her skal der trylles lidt.

Der findes jo mange midler at vælge imellem, men det jeg har haft de bedste erfaringer med, er helt uden for konkurrence oxalsyre. Hvis du er heldig, vil pletten praktisk taget forsvinde for dine øjne.

Oxalsyre fås i flere forskellige udgaver - enten som simpel oxalsyre, som du selv rører op med vand, eller som færdigt produkt, som er formuleret til et eller andet specifikt formål.

I den maritime verden kan det være fjernelse af rustpletter på rustfrie beslag, wire og så videre (som alligevel ikke var helt rustfrie) - eller det kan være rustpletter på sejl, presenninger etc. - eller behandling af rustne dele af stål, inden man maler.

Men der er også et produkt, som er beregnet til at fjerne pletter på især egetræ - det er fra TripTrap og hedder simpelthen "RENS - pletfjerner til egetræ". Og det lyder jo fint, men indholdet er slet og ret oxalsyre, som allerede er opløst i vand - og det leveres i en spray-flaske og lige klar til brug.

Fidusen er, at oxalsyre neutraliserer den slags grå/sorte pletter, som skyldes træets indhold af garvesyre - og det er der meget af i egetræ. Pletterne opstår, når træet bliver vådt og i særlig grad, hvis der også er jern til stede - så bliver der ravende sort. Men det er en kemisk reaktion, og man kan altså som ved ren magi få kemien til at løbe baglæns ved at sprøjte en smule oxalsyre på - vupti, så er den klaret.

Jeg ved faktisk ikke, om der er garvesyre af betydning i bøgetræ, men jeg har gjort den erfaring, at oxalsyren har en forbavsende fin virkning på mørke pletter, som skyldes fugt/vand, uanset, hvad træsorten er - det virker eksempelvis fint på mahogni, som også har en forbandet evne til at blive sort, når der er fugt i farvandet.

Hvis det skulle vise sig, at oxalsyren ikke virker, så prøv med brintoverilte - det virker generelt blegende på stort set hvad som helst.

Hvis du ikke lige kan finde TripTraps pletfjerner, køber du bare en lille dunk med oxalsyre i byggemarkedet eller hos farvehandleren - det er krystaller og ligner groft salt. Du ta'r så bare en skefuld eller to og opløser det i en kande med lunkent vand - når du har rørt rundt i et kvarter, og der stadig ligger krystaller på bunden, er det, fordi du har nået den maksimale koncentration.

Så pensler du bare suppen på gulvet og håber, at det virker - det tror jeg på. Når træet er tørt, vil der ligge et hvidt pulver tilbage i overfladen - det er ren oxalsyre, og det svider i øjne og hals, så du skal feje eller støvsuge det væk, uden at du hvirvler det op.

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre