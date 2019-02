! Hej Sven - den køber jeg. Det er hermed officielt vedtaget, at det er et stativ. Og så alligevel ikke helt - et stativ er jo i mine øjne sådan noget med tynde stålrør. Men det er heller ikke et tårn, for så skulle det være højere - og en holder er for kønsløst - og en brændestabler er det heller ikke, for den kan jo ikke stable selv.

Så - i mangel af bedre siger vi stativ. Stativ-stakit-stativ-stakit ...

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre