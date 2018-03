Er du skruk efter at få høns i haven? Signe Wenneberg giver råd til, hvordan man bygger sit eget hønsehus. Det er vigtigt at undgå træk og sikre mod ræven.

1. Undgå at gøre hønseprojektet for kompliceret. Man kan selv bygge et hønsehus - eller bruge et gammelt cykelskur eller legehus, som bygges lidt om.

2. Høns tåler kulde, men det er vigtigt, at de ikke får træk. Derfor skal hønsehuset været tæt.

3. Inde i huset skal hønsene have pinde, de kan sidde på, som helst skal være firkantede for at undgå, at hønsene falder ned, mens de sover. Det kan også være grene med bark. Under pinden skal der ligge et bræt til opsamling af gødning. Det kan være en gammel skabslåge eller andet genbrug.

4. I huset skal hønsene have redekasser med frisk halm, som de kan lægge æg i - eller ligge i, hvis de bliver skruk.

5. Hegnet til hønsegården bør være højt. Hvis hegnet er to meter højt, kan alle gå rundt derinde under tag. Og så skal arealet være stort nok til, at ens høns trives, de dage, hvor de ikke kommer ud i haven.

6. Inde i hønsegården er det en god idé at montere grene, høns kan sidde på. Det er også nyttigt, hvis der står et træ i eller ved gården, så hønsene kan gå i skygge.

7. Brug foderautomat til foder og vandtrug til vand. Grav af og til lidt i jorden for at få regnorme til at komme frem.

8. Skift vandet når det er beskidt - sørg for dejlig frisk vand hver dag. Hvis det er frostvejr, skal de have nyt vand morgen og aften. Eller brug en varmeplade under skålen, der kan holde vandet frostfrit.

9. At lægge et net over hønsegården er en god idé. Det er endnu bedre med et tag. På den måde er det mere hygiejnisk, og hønsene har foderskålen for sig selv.

10. Byg en rævesikring. Det kan være af gamle fliser, net eller eternitplader. De skal graves ned i en dybde på en halv meter hele vejen rundt om hønsehuset, ellers finder ræven en måde at grave sig ind på. Man kan også bruge elektrisk hegn - men det kan ikke stå alene.

11. Det er hyggeligt med bænk i hønsegården, som besøgende børn kan sidde på.

12. Lad ikke madrester og især brød ligge og flyde i hønsegården. Det roder og tiltrækker rotter. Høns er renlige dyr, de tiltrækker ikke rotter, som nogen tror. Men hvis der ligger mad i haven eller i hønsegården, kan det tiltrække mus og rotter.