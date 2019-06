Genopstået: Vermouth er mere end en mormor-drik

Efter nærmest at have været bandlyst i to årtier er vermouth for alvor ved at blive in igen. På Visit i Odense sværger de to bartendere til den krydrede hedvin. Livsstil er taget på cocktailbaren for at teste svalende sommerdrinks.

- Vi vil gerne tilbage til vores bedsteforældres tid. Til dengang et glas vermouth med is og en skive appelsin var klasse. For det er det, siger Simon Sjødahl. Han driver Cocktailbaren Visit i Odense sammen med vennen Rasmus Greve Christiansen, og de er begge enige om, at vermouth er bedre end sit rygte. - Vermouth er heldigvis begyndt at vinde frem igen. Vermouth og tonic er et nemt alternativ til Apelrol spritz. Vi har brugt en italiensk vermouth, der hedder Chazalettes, der er ret frugtig. Man kan i princippet bruge en hvilken som helst anden vermouth. Eller Lillet, som ikke er defineret som en vermouth, men som en aromatiseret vin. Den findes både i rød, hvid og rosé. Man skal bare prøve sig frem, forklarer Rasmus Greve Christensen og pynter en cocktail med lidt jordbær. - Jordbærrene er med til at understøtte bærnoterne, som er i den her vermouth, tilføjer Simon Sjødahl. Duften betyder meget, derfor er det ikke ligegyldigt, hvad man garnerer sine drinks med. Der er en grund til, at nogle gin skal have en skive citron eller lime, mens man anbefaler rosmarin eller timian til andre. Vi sætter os meget ind i, hvilke garniturer der passer til de forskellige typer alkohol. Vi pynter aldrig bare for at pynte. Den røde drink har lidt for meget bitterhed til min smag, men den er frugtig og læskende. Jeg kan sagtens forestille mig at slukke tørsten med en lignende cocktail en varm sommerdag på terrassen. - Og så er det en lav abv-cocktail - altså en cocktail med lav alkoholprocent. Så man kan sagtens drikke en par stykker af dem i løbet af eftermiddagen og stadig få noget ud af dagen, siger Rasmus Greve Christensen.

Hvad er vermouth



Vermouth begyndte sit indtog i de europæiske klostre. På grund af indholdet af malurt havde den en positiv effekt på blandt andet maveonde.



Efterhånden findes der mange forskellige typer vermouth. Som udgangspunkt findes der fire forskellige typer. Hvid vermouth i en "dry" eller "extra dry" udgave, den søde hvide og den søde røde.



Den tørre hvide anvendes blandt andet i en Dry Martini sammen med gin. Den går også godt solo med en skive citron eller sammen med en god tonic.



Både den hvide søde og røde søde er gode som aperitif - og til drinks, såsom en Manhattan. Du kan også blande den søde vermouth sammen med tonic.



Simon Sjødahl har cocktailbaren Visit i Skt. Gertuds Stræde sammen med vennen Rasmus Greve Christensen. Foto: Nils Svalebøg

Sæson for cocktails - Italiensk vermouth findes i utrolig mange varianter. Hver region har deres egen. Om vinteren ville jeg nok vælge noget, der har mere fylde, siger Simon Sjødahl. En sommercocktail må nemlig gerne være let og frisk. Og frem for alt skal den være læskende, mener de to bartendere. - Det er ikke, fordi vi slår os op på at være sæsonbestemte, men vi ved med os selv, hvad vi har lyst til om sommeren, og det er ikke en alkoholtung Old Fashioned for eksempel. Den passer bedre til efteråret eller vinteren, hvor man sidder i lænestolen ved pejsen og har god tid til at nyde sin cocktail, siger Rasmus Greve Christensen, og Simon Sjødahl tilføjer: - Vi har nogle dejlige rabarber og jordbær lige nu, og så er det sjovt at mikse cocktails med dem, men det er kun sjovt fordi det hører årstiden til. Vi mænd kan jo også være forfaldne til noget, der er læskende om sommeren. Jeg skifter også farve på vinvalg om sommeren. - Det skal være en cocktail, der også slukker tørsten. Den behøver ikke være voldsomt kompleks i smagen, uddyber Rasmus Greve Christensen, mens han mikser den næste drink: en Rabarber Spritz. Drinken består af dildakvavit med multebær, rabarbersaft og toppet op med mousserende vin. Flot lyserød ser den ud med et tyndt stykke rabarber, der snor sig rundt i glasset og begyndende vandperler på kanten. Den er sommerfrisk og delikat i smagen med en svag bitter bagkant.

Sirupper og friske urter indgår i mange moderne cocktails. Foto: Nils Svalebøg

Kamufleret bourbon Den næste drink, som Rasmus mikser, er også pink i udtrykket. - Det er en Paloma og er Mexicos national-cocktail. Tequila, lime og grapesodavand. Det er nærmest definitionen på en læskende drink, siger Rasmus Greve Christensen og placerer cocktailen ud for mig. De har fat i noget, drengene bag baren. Drinken er virkelig afsvalende. Jeg er dog tilbøjelig til at mene, at den sidste cocktail, de to bartendere har på programmet i dag, er endnu mere forfriskende: en Kentucky Cooler. - Den er inspireret af sydstaterne og indeholder bourbon, ferskenlikør, frisk mynte, citron og hjemmelavet iste lavet på Earl Grey, fortæller Rasmus Greve Christensen. Drinken er pyntet med dehydreret citron og mynte. Den er frisk med en syre, der minder om syrlige bolcher. På bagkanten kommer smagen af fersken og Earl Grey. Det kræver en slurk mere. - Er det ikke sindssygt at tænke på, at der er kamufleret fire centiliter bourbon i den drink, siger Simon tydeligt stolt over bedriften. Opskriften er deres egen. - Men det er ikke ligegyldigt, hvad man bruger af alkohol. Der er en grund til, at bourbon bliver kamufleret, og hvis vi lavede den uden bourbon, ville du sagtens kunne smage, at den manglede, fortsætter han. - Bourbon er en spiritus, som især kvinder ofte er forbeholdne overfor, men der er rigtig mange kvinder, som bestiller den her cocktail. Det er jo sjovt, at man på den måde kan åbne folks øjne for, at man ikke skal afskrive nogle spiritusser kategorisk, tilføjer Rasmus Greve Christensen. Hverken bourbon eller vermouth.