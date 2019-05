Fra akvarel til tekstil

Finn Juhl brugte i 50'erne og 60'erne akvareltegning til at udvikle sin egen særlige farvepalet og sine egne mønstre, som han anvendte i sit arbejde med arkitektur og møbler. Nu har firmaet Architectmade studeret hans skitser i Designmuseum Danmarks arkiv, og resultatet er blevet en serie af tekstiler, som overfører hans farve- og formforståelse og har fået navnet FJ Patterns. Mere præcist er der tale om et sengetæppe, en plaid og puder, alt sammen i økologisk bomuld i farverne blå og grå. Priserne går fra 700 kroner for en pude til 1700 kroner for et sengetæppe. /bb