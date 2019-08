Forlæng sommeren: Fem stjerner til prisvenlig rosé

Det lumske spørgsmål er, om de fleste blot drikker, hvad de bliver præsenteret for i butikkerne - og om de så fald også ville drikke rosé i januar? En rosé kan være noget af en livsopkvikker på en blygrå mandag i januar, men jeg har endnu ikke oplevet en forretning, der tør bruge plads på at markedsføre rosé om vinteren. Der synes at være konsensus om, at tunge, mørke rødvine sælger bedre, når det er koldt og mørkt udenfor i Danmark.

Det er ikke nødvendigt, at solen skinner, for at man kan nyde et glas rosé, men at dømme ud fra supermarkedernes promovering af de lyserøde flasker er det helt klart i månederne maj til august, danskerne vil drikke rosé.

2018 Le Rosé GaulMatthias Gaul, Pfalz, TysklandBichel: 140 kroner (12 procent)Pinot noir, cabernet franc, cabernet sauvignon, pinot meunier, frühburgunder og merlot. Lys laksefarvet. Lidt spinkel i duften med hyben, franskbrød, peberdrys og en lille citrusnote. Syrlig, rød bærfrugt i smagen - fokus i munden er på friskhed via vinens syre. En kandidat til spisebordet til fed mad eller fx en salat med fed ost. Drukket solo er der knap så meget charmetrold over vinen - og så virker prisen på 140 kroner høj (ikke mindst når den sælges for cirka 8 euro/60 kroner i Tyskland). Køber du seks flasker på Vildmedvin.dk, får du dem for 99 kroner stykket. Den pris rækker til tre stjerner.

Sidste års lange, varme og tørre sommer i Europa har stillet krav til vinbøndernes arbejde i marken. I EU er det op til medlemslandene at afgøre, om kunstvanding skal være tilladt i vinmarkerne, og adskillige hede og tørre år som 2003, 2005 og 2012 har åbnet forskellige muligheder for, at der kan kunstvandes inden for visse perioder før og efter høsten. I Spanien blev reglerne for kunstvanding lempet allerede i 1996.

Sol, varme og vand

Men et er de forhold, som naturen giver vinbonden at arbejde under; et andet er, hvordan hun vælger at dyrke sine vinplanter. Rigelige mængder af varme og solskinstimer er helt normalt i egne som det sydlige Rhône og de fleste vinområder i Spanien, og derfor kan man her se vinplanter, som ikke står på række og bundet op til wirer gennem marken, men i stedet vokser hver for sig, mens planternes skud får lov at ligge hen ad jorden, så bladene kan beskytte druerne mod den nådesløse sol.

Vand kan man ikke trylle frem, men i områder, hvor der ofte er knaphed på nedbør, kan det give vinplanterne en fordel, at de er plantet med større afstand; jo færre planter pr. hektar, jo mere vand (også i jorden) er der til hver plante.

Er naturen bare for gavmild med alt andet end vand, kan vinbonden overveje at høste druerne tidligere, end hun normalt ville gøre. Det kan sikre vinen den syre, som ellers ville skulle tilsættes - især i varme år kan syrejustering være nødvendig for at skabe balance til frugt, sødme og alkohol i vinen. Men er sommeren så varm, at vinplanten lukker ned for fotosyntesen, er det ikke en gangbar løsning at høste for tidligt, for så har druerne ikke nået at modne tilstrækkeligt, og det påvirker både aromaer, syre og tanniner.