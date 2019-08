Forlæng sommeren: Fem stjerner til prisvenlig rosé

Solen behøver ikke at skinne for, at man kan nyde et glas rosé. Men at dømme ud fra supermarkedernes promovering af de lyserøde flasker er det i månederne fra maj til august, at danskerne vil drikke rosé.

Det lumske spørgsmål er, om de fleste blot drikker, hvad de bliver præsenteret for i butikkerne - og om de i så fald også ville drikke rosé i januar? En rosé kan være noget af en livsopkvikker på en blygrå mandag i januar, men vinredaktørerne har endnu ikke oplevet en forretning, der tør bruge plads på at markedsføre rosé om vinteren. Der synes at være konsensus om, at tunge, mørke rødvine sælger bedre, når det er koldt og mørkt i Danmark.

Vi har pløjet udbuddet af rosé igennem i butikkerne i Danmark og Tyskland, og de 15 vine i testen - alle fra Europa eller den gamle verden om man vil - spænder fra de søde pleasere til de seriøse (og i de fleste tilfælde også dyrere) vine, man kan gå på opdagelse i. De første byder på umiddelbar drikkeglæde som den portugisiske Casal Garcias mørkrosa vin og spanske Infinitus med høj bællefaktor eller Lisa Bunns ukomplicerede vin fra Rheinhessen.