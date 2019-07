Forfatter og journalist Lone Theils: Jeg ser verden som et fantastisk sted, der skal opdages

Da Lone Theils i 2015 fik muligheden for at blive forfatter på fuld tid, var det en barnedrøm, der gik i opfyldelse. Alligevel skal hun tage sig selv i at kalde sig selv forfatter, før hun kalder sig journalist. - Når man drømmer om at blive forfatter, tænker man, at det er noget helt særligt og helligt. At det er forbeholdt en særlig stamme af mennesker, som jeg i hvert fald så op til. Men når man selv bliver forfatter, finder man ud af, at man ikke bliver til et fantastisk menneske. Man ændrer sig ikke fundamentalt. Man bliver bare til et menneske, der har udgivet en bog, forklarer Lone Theils. Foto: Birgitte Carol Heiberg