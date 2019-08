Forfatter Svend Åge Madsen fylder 80: Jeg fik lært det med pigerne takket være, at jeg skrev

Som ung og ambitiøs forfatter kunne Svend Åge Madsen godt se, at han måtte lære at tøjle sin enorme generthed, hvis han skulle kunne klare sig i en branche, hvor det også gælder om at fortælle om sine bøger. Derfor lærte han sig selv at optræde som en skuespiller, der spillede sig selv som afslappet forfattertype. En strategi, der virkede. - Men det betød også, at jeg måtte vælge det forbillede, jeg havde i min far, fra. Han var den tavse, stille type, og jeg havde det vældigt godt med ham. Han kunne sige nogle gode ting, men han kunne også holde kæft. Jeg blev nødt til at lære at være mere udadvendt og kunne stille mig frem på en scene, siger Svend Åge Madsen, der i dag har talt så meget om sig selv og sit forfatterskab, at han knap behøver forberede sig. Foto: Birgitte Carol Heiberg.