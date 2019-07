Dy Plambeck er blevet mere fandenivoldsk, efter hun i 2014 blev mor. Der er ifølge den 39-årige forfatter ikke noget i denne verden, der reelt kan trumfe det at føde et barn, og efter hun har været helt derude, hvor hun troede, hun skulle dø og gav slip på kontrollen, på sit køn og på selve livet - så kom netop livet. Hendes datter hedder Ingrid. Set i bakspejlet faldt der lige netop i det øjeblik noget på plads inde i Dy Plambeck - at der er mange måder at være kvinde på i dag, og at det er helt okay at være anderledes end de fleste. Denne skelsættende dag i hendes liv er der kommet en bog ud af. En bog, vi ifølge den antiautoritære forfatter virkelig trængte til.

- Det var helt rigtigt set. Der var noget ved det at skulle føde en pige, der skræmte mig, og jeg blev optaget af at finde ud af, hvad det var. Hvorfor jeg havde det sådan.

Men nogle gange sker det, som Dy Plambeck påpeger, at man kan møde nogle mennesker, som kan se noget i én, man ikke selv kan se - men som man ved, er rigtigt, når man får det at vide.

Dy Plambeck lå på Hvidovre Hospital til den obligatoriske misdannelsesscanning i uge 20, med sin kæreste siddende ved siden af og en jordemoder, der med rutinerede bevægelser lod proben scanne rundt på Dy Plambecks udstrakte maveskind. Det var ikke, fordi hun ikke ville have en pige. Det havde bare aldrig strejfet hende, at det var noget, hun kunne få. Alle veninderne havde fået drenge, hendes storebror havde fået to, og hun selv var opvokset i Buresø i Nordsjælland med et slæng af drenge, som hendes storebror var med i. I sit forfatterskab havde Dy Plambeck også skrevet om fællesskaber befolket af mænd. Om bikerfællesskaber og soldater i krig i Afghanistan. Hun går på jagt og kan godt lide biler. Og når hun fik en søn, skulle han hedde Ingmar efter Selma Lagerlöfs hovedperson i romanen "Jerusalem".

- Dengang jeg var ung, elskede alle filmen Titanic. Filmen handler om to mennesker, der er sammen i to dage og elsker hinanden. Den handler om en kærlighed, der varer hele livet, selv om de kun kender hinanden i to dage. Vi kan godt se på nogle film og forestille os kærligheden på en anden måde, men den måde vi udlever kærligheden på, er meget stereotyp. Vi elsker at gå ind i forestillingen om, at vi møder den store kærlighed, som varer hele livet, men ikke kan lade sig gøre. Men hvis vi ser på vores eget liv, lever vi på mange måder meget mere skematisk, anslår Dy Plambeck. Foto: Morten Rode

Mit septemberbarn

Dy Plambeck har ladet havedøren stå åben ud til den store plæne med et ældre drivhus, et nyere lysegult legehus, et utæmmet vildnis mellem hindbærbuskene, en sø fuld af andemad og ældgamle, krogede æbletræer. Hun og Ingrid, der bliver fem år til september, har boet her i det store, gamle hus i den lille by Kirkelte i Nordsjælland, siden Dy Plambeck og Ingrids far gik fra hinanden i efteråret 2017. Sidste efterår pressede hun og Ingrid selv æblerne fra de fem æbletræer og fyldte fryseren med upasteuriseret æblemost. Når mosten er tøet op, skal det drikkes inden for et døgn. Dy Plambeck henter isterninger i fryseren og lader dem ploppe ned i det halvfulde glas foran sig.

- Efter jeg havde født Ingrid, begyndte jeg at tænke på, hvorfor det på en måde skræmte mig at skulle have en pige. Det var det, der satte mig i gang med at skrive bogen "Til min søster". Jeg ville undersøge, hvad det ville sige at være kvinde i vores samfund. Jeg havde ikke tidligere forholdt mig så meget til køn. Det er kommet ind i min bevidsthed, efter jeg har født min datter.

- Min bror og jeg er for eksempel opdraget på samme måde. Der er ikke nogen i min barndom, der har sagt, at jeg kunne opnå noget, fordi jeg var kvinde. Men der er heller ikke nogen, der har sagt det modsatte - at jeg ikke kunne opnå noget, fordi jeg var kvinde. Jeg er blevet opdraget med, at hvis du arbejder hårdt nok, kan du nærme dig det, du gerne vil - tilsat en lille smule held, fortæller 39-årige Dy Plambeck.

Hun havde ikke helt forstået, hvad det ville sige at have et barn, før hun fik det. Hun glemte måske også at gå op i at være gravid, da hun var det. Hun havde termin 1. september og havde lavet en aftale med sin redaktør om, at romanen "Mikael" skulle udkomme 14 dage før. Der var en masse pressearbejde, et foredrag i Aarhus 31. august og en festival på Gotland 5. september. Festival blev det ikke til, og foredraget blev Dy Plambeck nødt til at aflyse. Det eneste, hun nogensinde har aflyst.

For 30. august, efter en dejlig, varm dag, havde hun og Ingrids far set filmen "De Urørlige". Hun så den færdig og gik i seng omkring klokken 23. Men hun fik det hurtigt dårligt og måtte rejse sig, og så gik vandet.

- Jeg blev så trist, for jeg elsker september. Jeg blev simpelthen så glad, dengang vi fik at vide, at det blev et septemberbarn. Så da vandet gik 30. august, tænkte jeg bare: "Det skal være løgn. Det siger jeg dig. Jeg skal have mit septemberbarn".