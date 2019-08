Forfatter Ditte Wiese skriver om pressede unge: Vi taler om væredygtighed, for livet vil altid slå kolbøtter

Hun er ligeglad med nullermænd, og om børnene skulle have en plet på tøjet, men Ditte Wiese er opdraget til at skulle gøre sit bedste. Efter den første succesfulde udgivelse, havde hun derfor svært ved at skrive nummer to. En dag, da hun fik åndenød af præstationsangsten, kunne hun imidlertid mærke hovedpersonen, Josephine, der dog er langt mere ekstremt i sin tilgang til at være perfekt og præstere over hele linjen. Foto: Birgitte Carol Heiberg