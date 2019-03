Før nedrivningen begynder: Kan det betale sig at bygge nyt?

Det kan være dyrere at kaste sig over en totalrenovering af et ældre hus, end at bygge helt nyt. Det fortæller Jørgen Munksgaard Rasmussen, der er fagekspert i boligøkonomi ved Bolius. Her forklarer han hvorfor og giver andre gode råd til at forstå økonomien bag et nybyggerprojekt.

- Et nybyggeri koster mellem 14-16.000 kroner per kvadratmeter. Dertil skal man lægge prisen på byggegrunden og eventuelt nedrivning af et tidligere hus. En gennemgribende renovering af et ældre hus kan koste mellem 20-22.000 per kvadratmeter og oveni kommer købsprisen for huset.

- Det kan man ikke svare entydigt på, for det kommer an på, hvad der skal laves. Men går vi helt ud i yderpunktet, hvor det er en gennemgribende renovering af tag, gulve, isolering, køkken og bad i det ældre hus, vil det typisk være billigere at bygge et nyt typehus, blandt andet fordi det er billigere i håndværkertimer.

Er det billigere at bygge nyt end at renovere et ældre hus?

Du kan få et overslag over, om det kan betale sig at renovere eller bygge nyt via Bolius' beregner

Nybyggeri koster typisk mellem 14.000 og 16.000 kroner per kvadratmeter, hvis man bygger et typehus. Dertil skal man lægge udgifter til byggegrund og eventuel nedrivning af et gammelt hus. Foto: Colourbox

Er der områder i landet, hvor det bedre kan betale sig at bygge nyt i forhold til at renovere?

- Som udgangspunkt kan det bedre betale sig at købe noget moderne eller gennemrenoveret byggeri, der er lige til at flytte ind i. Men der er steder i landet, hvor det ikke kan lade sig gøre. I storbyerne kan et være svært at finde det hus, man gerne vil have, i det område hvor man gerne vil bo. Der kan en løsning være at købe en grund, hvor der typisk ligger et håndværkertilbud fra 50'erne, der er lidt for lille. Hvis man så både skal bygge 30 kvadratmeter til for at få plads til familien og renovere huset, kan det måske bedre svare sig at rive ned og bygge nyt.

- Men hvis man ikke vil bo i Aarhus eller København, er det sværere at sige, hvad der bedst kan betale sig. Det er også en opvejning af, hvad man gerne vil have. I et nybyggerkvarter er der ikke gamle, høje træer og udvoksede haver.

- Man kan også sige det på en anden måde, at hvis man bygger et nyt hus eller totalistandsætter et ældre hus ude i en lille landsby i Sønderjylland, Vestjylland eller på Lolland, er det i begge tilfælde svært at få pengene hjem igen. Det ville man bedre kunne i Aarhus. Men der er steder i landet, hvor efterspørgslen efter huse er så lille, at salgspriserne er lavere end husets faktiske værdi. Det er der, hvor institutioner, skoler, dagligvarebutikker er lukkede. Beliggenheden betyder meget for, om huset bevarer værdien.