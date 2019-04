Flyttede fra bindingsværksgård til lejlighed: Det er meget få ting, man kommer til at savne

Der er meget få af de ting, man har samlet gennem livet, man kommer til at savne, mener 65-årige Sanne Samuelsen, der for fem år siden flyttede fra bindingsværksgård til sommerlejlighed i Bagenkop sammen med sin mand. Det har givet frihed og fritid til alle deres interesser.

- Det er en oprydning i ens liv. Ting man havde glemt, og ting, der stadig har værdi, men som vi måtte skille os af med, fordi der ikke var plads her. Det har været hårdt. Men det er også en befrielse. Det er meget lidt af det, man har samlet hele livet, som man kommer til at savne, konstaterer hun.

I fem år har 65-årige Sanne Samuelsen boet i lejlighed på Bagenkop havn sammen med sin mand. De solgte deres store bindingsværksgård på Tåsinge - familiens hjem gennem 30 år - for at flytte ind i sommerlejligheden, de havde købt nogle år tidligere, på Sydlangeland. Nedskaleringen har givet dem en stor frihed og mere fritid. Da de først havde overstået en omfattende sortering og udsmidning.

Et år på prøve

Inden de tog det store skridt ud i en ny tilværelse i en mindre lejlighed, prøvede ægteparret det forsigtigt af. De lejede deres bindingsværksgård ud i et år, mens de selv flyttede ind i lejligheden, de havde købt som sommerbolig.

- Vi skulle undersøge, om vi kunne finde ud af at bo i lejlighed efter alle de år i et stort hus. Efter det år var vi helt sikre på, at vi skulle flytte. Men det er en proces, når man har boet et sted i 30 år, at skulle forestille sig, at man kan bo på en anden måde, siger hun.

Selv var Sanne Samuelsen 60 år, da hun og hendes mand besluttede sig for at etablere sig et nyt sted for at leve en ny fase af deres liv.

- Vi havde længe snakket om, hvad vi skulle, når børnene var flyttet hjemmefra. Vi boede et fantastisk sted, men det var for stort til os. Jeg tror, at det er vigtigt ikke at flytte for sent. For man skal kunne nå at etablere sig et nyt sted, siger hun.

Selv har de taget byen og øen til sig. De har fået et stykke have at passe i Bagenkop Byhave-forening og spiller golf i Tryggelev. For selv om Sanne Samuelsen har fået 35 kilometer længere til arbejde, er der alligevel blevet bedre tid til alle fritidsaktiviteterne: racercykling, mountainbike, kajak, golf og løbeture. For flytningen til en treværelseslejlighed har også betydet, at der er mange færre pligter i hjemmet.