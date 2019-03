På fire et halvt år har Jonas Tofterup fra Esbjerg gennemført Master of Wine-uddannelsen, som anses for at være den sværeste inden for vin. Han er første dansker til at bestå eksamen, og inden længe vil du kunne smage dansk vin fra hans hånd.

Så skete det omsider. Danmark (delvist, i hvert fald) er kommet med i det eksklusive selskab af lande, som har en master of wine.

Hvad er det så? spørger du måske.

Såmænd den højeste uddannelse inden for vinens verden og også den sværeste at gennemføre. Der er p.t. 384 personer i verden, som kan tilføje MW i deres signatur, og der hersker naturligt nok en pæn portion respekt for deres evner til at smage på vin og for deres viden, ikke blot om, hvordan vin fremstilles (vi taler ned i detaljer om gærceller, bakterier, volatil syre, skifer vs. granit, vindkorridorer i marken og meget andet), men også om vin som en vare, der skal sælges.

Danskeren, som nu kan kalde sig master of wine, er Jonas Tofterup, og han har allerede nået at være forbi "Go' morgen Danmark" for at fortælle om sin titel og give et indblik i vinens verden. Måske har du også set hans brors navn på bagsiden af en flaske vin, for storebror David Tofterup befatter sig også med vin, og hans vine er blandt andet blevet solgt i Coops butikker i Danmark.

Når denne artikel indledes med et forbehold, skyldes det, at Jonas har levet en pæn del af sit indtil videre 33 år lange liv i Spanien. Familien på mor, far og tre børn flyttede fra Esbjerg til Costa del Sol i 1991, da far Kurt, som arbejdede for Varde Bank (senere en del af Sydbank), skulle være med til at åbne en filial i Malaga, som skulle betjene de mange danskere, der havde udskiftet hjemlandets utallige efterårsmåneder med et mildere klima.

Jonas Tofterup var fem år, da han kom til Spanien, og her blev han i otte år. I 1999 blev forældrene skilt, og Jonas Tofterup flyttede med sin mor tilbage til Danmark. Men da han var blevet student, brugte han en del af et sabbatår på en vingård i det sydøstlige Spanien for at finde ud af, om han skulle gøre vin til sin karriere.