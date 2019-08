Fiskeskæl på kanten og tre bølger i bunden: Bjarke Ingels har designet nyt Royal Copenhagen-stel

I bunden af tallerkener, kopper, skåle og figurer har tre blå bølger siden 1775 markeret, at Royal Copenhagen, dengang Den Kongelige Porcelainsfabrik, stod bag. På det grundlæggende møde foreslog fabrikkens protektor enkedronning Juliane Marie, at dens varemærke skulle være tre bølgelinjer malet i blå - hver bølge symboliserede hver af Danmarks største vandveje: Øresund, Storebælt og Lillebælt.

Ved at kalde Royal Copenhagens nyeste stel Hav trækkes tråde til den ældste arv i den traditionsrige virksomhed. Men det er på ingen måde et tilbageskuende stel, som arkitekt Bjarke Ingels, designer Lars Holme Larsen og designfilosof Jens Martin Skibsted har skabt for Royal Copenhagen.

- Fremtiden begynder med fortiden, siger arkitekt Bjarke Ingels ifølge Royal Copenhagens pressemateriale.

Hav er på samme tid typisk Royal Copenhagen og en hel ny, enkel og abstrakt måde at tænke luksuriøs borddækning. Luksus defineres ikke længere som overflod af hverken mad eller dekorationer, men i stedet af kvalitet, forbundenhed og bæredygtigt forbrug.

- Vi ønskede at skabe et nyt og enkelt stel - et stel, som kunne bruges af alle til alt. Vores ambition var at genfortolke vores arv og bringe den ind i fremtiden. Vi ønskede at skabe noget, som fremstår helt nyt, og som samtidig er fuldstændig i tråd med vores håndværk og dna, siger Niels Bastrup, der er kreativ direktør i Royal Copenhagen, også i en pressemeddelelse.

Arbejdet med stellet Hav begyndte i 2009. Og nu, 10 år efter, er Royal Copenhagen klar til at afsløre, hvordan de tre - arkitekt, designer og filosof - har fortolket fortiden og fremtiden.

- Royal Copenhagen har en kæmpearv at kigge tilbage på og tage udgangspunkt i. Vi har derfor haft en idé om at tage noget frem, der er dybt forankret i traditionen, men som rækker ud mod fremtiden, siger Bjarke Ingels.

En tydelig inspirationskilde til Hav har været Mågestellet, som blev designet i 1890'erne af Fanny Garde. Udover de svævende måger er stellet dekoreret i stilistiske, lyse blå fiskeskæl, og skældekorationen er ført videre til Hav i et nyt format og en ny farve, der ikke var mulig i slutningen af 1800-tallet. Ved at anvende en avanceret airbrush-håndsprøjtningsteknik med en blå og grønsort farve skabes en kontrastfyldt dekoration, der illuderer en kystlinje i morgendis.

Helt traditionelt er danske arkitekter og moderne designere ikke glade for dekoration uden funktion, og i Hav har fiskeskællet da også fået en funktion, det ikke havde tidligere. Det er placeret på genstandene der, hvor man helt naturligt vil røre mest ved dem. Der, hvor man bærer tallerkenen eller holder på karaflen.

- Fiskeskællet, der udgør grundstammen i dekorationen, skulle ikke bare være til pynt, men sikre, at man rent faktisk holder bedre på produkterne, forklarer Jens Martin Skibsted.

Havs funktionalitet, farvepaletten og fortidens indflydelse er typisk nordisk. En form for nordisk design, der har trendet i flere år. Alligevel mener designtrioen bag, at Hav er tidløst og bæredygtigt.

- Tendenser har det med at leve et par år, og vi har allerede arbejdet med det her stel i et årti. Så helt grundlæggende har vi ikke interesseret os så meget for tendenser, men mere kigget på, hvad der er langvarige svar på opgaven. Det handler om at ville designe noget, der både er materielt og æstetisk bæredygtigt over tid, siger Jens Martin Skibsted, designfilosof.

15. august 2019 bliver Hav lanceret. Stellet sælges kun i Royal Copenhagens egne butikker og på royalcopenhagen.com.