Filminstruktør, skuespiller og komiker Hella Joof: Jeg trænede til at komme i et parforhold

Hella Joof har lyst til at dele de ting, hun opdager. - Det er ikke, fordi jeg tror, jeg redder regnskoven på den måde, men jeg kan godt lide at tale ind i et eller andet, som jeg selv har bakset med og fundet ud af noget omkring. Måske kan andre bruge det. Jeg vil også gerne have folk til at grine, forklarer hun sin drivkraft. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ungdommens tvivl er forduftet, hun tør stole på sin intuition, og så har Hella Joof gennem årene fået ryddet så meget op i sin egen flyttekasse, at hun er blevet den kæreste, hun gerne ville være. Nu er hun aktuel med sin ottende spillefilm, "Happy Ending".

Engang var hun et løsgående missil. Søgende og snotforvirret, selv om hun havde en klar idé om, at hun skulle være skuespiller. Havde hun det godt, var det en stakket frist, og lykkeniveauet var generelt lavt. Autoriteter havde hun ikke den fjerneste respekt for, og alting var altid andres skyld. Nu er to timer med Hella Joof mest af alt to timer i godt selskab. To timer, hvor hendes grundholdning om, at meningen med livet er, at vi skal have det sjovt, skinner igennem. To timer, hvor den krig, der raser inde i så mange af os, får ammunition til våbenhvile med budskaber om, at man skal springe over, hvor gærdet er lavest - ellers river man sine strømpebukser - og at man ikke skal klemme balderne eller bide tænderne sammen, når man oplever modstand. Så får man forstoppelse eller ondt i hovedet. To timer med Hella Joof er to timer, hvor alvorlige budskaber om at tage ansvar for sin egen livsfortælling og sikre sig, at man er i sync med sin partner om forventninger til fremtiden, bliver serveret i en letfordøjelig, men meget rammende cocktail. Som filminstruktør er den 56-årige skuespiller, forfatter og komiker aktuel med sin ottende spillefilm, feelgood-komedien "Happy Ending" om ægteparret Helle og Peter, der i en årrække har glemt at kalibrere. Mens hun glæder sig til at have tid til at kigge på fugle sammen og tage på pensionistrejser sydpå, har han hævet hele pensionsopsparingen og købt sig ind i en østrigsk vingård. En situation, der naturligvis fører til et opgør mellem hendes "vi-er-gamle-og-skal-tage-den-med-ro"-mentalitet og hans uudslukkelige appetit på nye, vovede eventyr.

Om Hella Joof Hella Joof, 56, er uddannet skuespiller fra Odense Teater i 1990.Hun fik sit store gennembrud med satiregrupperne Lex & Klatten og Det Brune Punktum.



Hun har også skrevet en række bestsellere som "Papmaché-reglen", "Båven om Gud", "Dage med mildhed, modgang og mirakler" og senest "Bryster skal hoppe, når man hikker", som hun har skrevet sammen med Karen Thisted.



Debuterede i 2001 som spillefilmsinstruktør med filmen "Oh Happy Day" og har i alt instrueret otte film.



Er aktuel som instruktør af filmen "Happy Ending", der har premiere 25. december.



Bor på en stor gård ved Skibby med udsigt over Isefjorden sammen med sin mand, Henrik "Snit" Jepsen. Har datteren Olivia Joof, 30, fra sit første ægteskab med Runi Lewerissa.

Ville være en god kæreste Hella Joof er 56, og der er intet fuglekigger-på-aftægt og lilla-bobbet mormor-hår over hende. Hun går med samme læder-bikerjakke, som da hun var 20, og på en kølig vinterdag trækker hun hastigt og ublufærdigt buksedragten ned for at få en stramtsiddende glimmertrøje indenunder. Hun er langtfra gammel. Blot erfaren. Hun kender parforholdets smerteligste frustrationer, selv om hun i dag lever i et lykkeligt forhold med lægen Henrik "Snit" Jepsen. Men det skyldes til dels den skilsmisse, hun var igennem i slutningen af 20'erne. Eller rettere det psykologiske arbejde, hun lavede med sig selv i årene efter, og som hun stadig holder ved lige. - Jeg var ret medtaget over skilsmissen og var ikke ret god til at gå ud og møde en ny. Jeg brugte mange år på at komme mig og tog ikke særlig let på det med kærlighed. - Min eksmand fik selvfølgelig en ny kæreste lige efter, og jeg tror, han var på kæreste nummer fem, da jeg fik min første. Jeg skulle slikke mine sår og finde ud af, hvad der var gået galt, og hvad jeg havde gjort forkert. Det tog lang tid, for man kan altid bedst se, hvad den anden har gjort forkert, erkender Hella Joof. Hun var fast besluttet på at være en god kæreste, når hun mødte en ny partner. Og mere fokuseret på sine egne evner som kæreste end selve det at møde en mand. Sådan har det ikke været altid. - Da jeg var yngre, var jeg behovsorienteret og selvoptaget. Jeg var også følelsesmæssigt ustabil. Jeg brugte mange år på at gå til psykolog og rydde op i min egen værktøjskasse. Jeg har tænkt meget over min barndom, hvilke dynamikker der optræder ubevist, og hvorfor jeg har haft det svært med commitment, siger hun.

Hella Joofs perfekte søndag: En evighedskaffetår, simremad og Hercule Poirot Jeg kan godt lide at sove længe. Men om sommeren kan jeg godt lide at vågne, stikke hovedet ud ad vinduet og se solopgangen. Og så lige tage en lur til. Det kan godt være, min mand står op, henter aviserne ind og laver kaffe, mens jeg snuer lidt.Jeg kan godt lide en evighedskaffetår i badekåbe og med aviser. Alle aviserne. Måske også noget, jeg ikke nåede at læse om lørdagen. Jeg elsker at have ild i pejsen, læse alt i aviserne og hele tiden gå ud og lave en ny kaffetår.



Jeg kan også godt lide at gå en tur i skoven med min mand. Vi går et bestemt sted, hvor vi må slippe hunden løs.



Hvis jeg har været forudseende, har jeg lavet noget god simremad om lørdagen, som bare er blevet endnu bedre om søndagen. Ossobuco for eksempel, hvor man bare skal lave kartoffelmosen. Og så have tid til at snakke sammen og spise længe.



Så ser vi Hercule Poirot. Jeg har alle dvd'erne. Vi kan dem alle sammen udenad, og jeg kan næsten alle replikkerne. Min mand, "Snit", bruger den undskyldning, at det er ligesom at tage en sovepille, for han sover i løbet af 10 minutter. Jeg ser dem altid færdige med engelske undertekster. Min undskyldning er, at det er godt for mit engelsk. De taler et meget smukt engelsk. Jeg har set alle afsnit 100 gange før, men det er meget beroligende, og vi kommer også til at se dem, når vi er 75.



En god søndag involverer faktisk ikke gæster. Skal jeg have gæster, er det fredag eller lørdag. Ikke noget med gæster til frokost søndag eftermiddag. Om søndagen vil jeg helt ned i gear. Måske fordi jeg også godt kan lide mandage. Jeg er ligeglad med at have fri om mandagen. Jeg elsker at skulle noget mandag formiddag, for så kommer man i gang. Ellers kan man godt slæbe en træthed med sig ind i ugen. Om mandagen skal man i gang.

Gjorde op med gamle mønstre Hella Joof har kun mødt sin gambianske far én gang. Den jurastuderende mand, som hendes mor havde truffet i London, var ikke begejstret for graviditeten. Alligevel har han - eller hans fravær - fyldt meget i Hella Joofs liv. - Man har tit et narrativ omkring sig selv, og mit var, at jeg er vokset op uden min far og derfor har noget med mænd, der sårer mig. Den første mand, der skulle have været der for mig, var der ikke. Hella Joof tager sin serviet, krøller den sammen og lægger den fra sig i fuld armslængde. - På et tidspunkt havde jeg hørt mig selv tale om den fortælling hos alt for mange psykologer, så nu gør jeg lige sådan her med den og lægger den væk. Jeg smider den ikke ud, for det kan godt være, jeg skal bruge den til noget litteratur eller en film, men jeg vil gå ud i verden med en indstilling om, at det kan godt være, det begyndte sådan, men jeg har klaret mig godt. Blikket er fuld af afklaring og ro. Den lille soldat, der har været alt for længe ved fronten inden i Hella Joof, har sluttet fred. - Det lyder helt irriterende, at jeg nærmest trænede til at komme i et parforhold, men det føler jeg, at jeg gjorde, siger hun. - Da jeg mødte "Snit", kom der alt muligt gammelt skrald op, men det gør der jo, når man møder nogen, man bliver glad for. Man bliver bange for at blive forladt. Men i stedet for at reagere med reptilhjernen og automatpiloten besluttede jeg mig for at gøre noget andet, end jeg plejer. - Så sagde jeg for eksempel til ham, at når du siger, du ringer, men ikke gør det, bliver jeg nervøs. Derfor må du undskylde, hvis jeg lød lidt sur. Han sagde bare: "Det er fint, skat." Han er vestjyde og helt sund. Jeg har ellers altid været sammen med sådan nogle skøre kugler, siger hun og griner afvæbnende.

Hella Joof nyder at være blevet ældre, mindre i tvivl og mere i fred med sig selv. Og så er hun overbevist om, at vi skal springe over, hvor gærdet er lavest og modstanden mindst. - Ellers river man sine strømpebukser, som hun konstaterer. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ægteskabet som en købmandsbutik I dag tror Hella Joof aldrig, at noget kun er den andens skyld. Hun ved, at fordelingen som regel er 50-50, og at højeste udsving ligger på 70-30 i enkelte situationer. Hun er også blevet bedre til at være opmærksom på sin partner og hans behov. - Det er noget af det, de er rigtigt dårlige til i filmen. De tager bare ting for givet. Jeg spørger tit min mand, om jeg skal hjælpe ham med noget. Få nogle billeder indrammet til hans nye klinik eller købe nogle møbler på Lauritz. Eller om jeg bare skal være der følelsesmæssigt, når han arbejder hele natten, ae ham på håret, lave kaffe og hente småkager. Det havde Hella Joof ikke gjort, da hun var i 20'erne. Dengang havde hun snerret, at han kunne lave sin kaffe selv, og at hun i øvrigt også havde nogle behov og en premiere, der lurede lige om lidt. - Et ægteskab - ja, alle relationer - er en form for købmandsbutik. Der er noget at give og tage, men nu har jeg det sådan, at jeg ikke venter med at give, til jeg har fået. Jeg vil bare gerne give, og mit største succeskriterium i mit parforhold er, at min mand er glad. For så er jeg også glad. Og sådan har han det også med mig. Vi vil gerne gøre hinanden glade. I filmen er det ikke noget med, at de ikke elsker hinanden. De har bare glemt at orientere sig i retning af hinandens behov og følelser, siger Hella Joof.

For knap fire år siden flyttede Hella Joof og hendes mand fra Frederiksberg i København til en stor landejendom i nærheden af Skibby, hvor de har udsigt til Isefjorden, en lille guldalderskov og Orø. - Jeg har fået mere fred inde i mig selv, og jeg prøver at have to dage om ugen ude på landet, hvor jeg skriver og ordner kontorting, men hvor jeg ikke skal ind til byen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Ikke i splid med sig selv Ligesom Kurt Ravn og Birthe Neumann i rollerne som Peter og Helle oplever, at livet forandrer sig med alderen, gør Hella Joof det også. Hun er måske ikke ligefrem blevet et andet menneske, men indimellem føler hun, at det snerper i den retning, og det har hun det godt med. - At blive ældre er den største fornøjelse. Jeg har slet ikke noget men. Jeg kan godt se det med kroppen: Ansigtet og huden, der slæber hen ad gulvet, men det synes jeg faktisk er et meget lille problem. Følelsesmæssigt, psykisk, spirituelt - og næsten også moralsk - er det dejligt. Jeg kan virkelig godt lide ikke at være så bange. Der skal meget mere til at slå mig ud, siger Hella Joof. Tvivlen, der som ung fik hende til at fare forvildet rundt i sig selv, har hun lagt bag sig, og hun tør stole på sin intuition. - Da jeg var ung, havde jeg så mange mellemregninger, at jeg ikke var sikker på noget som helst, så jeg gik hele tiden den forkerte vej. Det gør jeg ikke mere. Jeg ved erfaringsmæssigt, hvad der er det rigtige at gøre. Og når jeg tager beslutninger, som andre ikke er enige i, har jeg det sådan, at det er der ikke noget at gøre ved, siger hun. Forandringerne satte for alvor ind, da Hella Joof rundede de 40. Et halvt års tid senere mødte hun sin nuværende mand. - Det kunne jeg ikke have gjort, da jeg var 35, for da var jeg stadig på den der forvirringsrunde, siger hun. Hella Joof er et godt sted. Ikke kun fysisk på det hent-selv-agtige spisehus Karmaman på Frederiksberg, der er hendes faste tilholdssted i kvarteret. I en årrække boede hun lige rundt om hjørnet, indtil hun i 2015 fik "flytteøjne" og sammen med sin mand rykkede til en stor landejendom ved Skibby. Hun har det godt i verden, i sit liv, i sin krop og i sit sind. Hun er ikke længere i splid med sig selv, og det er derfor, hun de senere år også er begyndt at skrive. Nu ved hun, når noget er sandt. Tidligere kunne hun snurre rundt og overbevise sig selv om begge modpoler af en sag. - Nu ved jeg, hvad jeg i virkeligheden mener, og jeg er holdt op med at sige noget, fordi jeg kan mærke, at det er det, man skal sige i bestemte miljøer. Jeg vil gerne være med til at gøre verden til et bedre sted. Det er bare ikke altid, jeg er enig med alle i måden at gøre det på.

Humor som våben Hella Joofs indre soldat har været på arbejde, siden hun som barn kiggede sig rundt og opdagede, at verden er et uretfærdigt sted. Hvor hun som ung skulle starte i Nicaragua, Chile og i Komiteen Salvador Allende, så ved hun nu, at det er i det nære, hun kan gøre en forskel. - Min opgave er ikke at bekæmpe uretfærdighed med et stort sværd. Jeg har opdaget, at man sagtens kan lave verden om i det nære. Det genererer også et plus for én selv og et højere lykkeniveau. Jeg kender mange aktivistiske typer, som er enormt frustrerede, fordi de ikke kommer nogen vegne, og det bliver man ikke særligt lykkelig af. Et af Hella Joofs vigtigste våben er humor, og selv om latter tit bliver forvekslet med noget letkøbt og letbenet, er hun lodret uenig i den opfattelse. Tværtimod oplever hun, at det er sværere at lave en komedie end en alvorlig film, fordi timingen er langt mere afgørende. - Rent fysisk er der noget med latter, som gør os i stand til at modtage budskaber, der er pakket ind i humor, bedre. - Hvis vi får besked på at komme ind på chefens kontor for at snakke med en, der har rynkede bryn, har vi tendens til at lukke ørerne. Men hvis der bliver smilet, så ilter man sit blod. Man åbner op, når man griner. Jeg tror faktisk, det er meningen, at vi skal have det sjovt. At vi ikke skal gå med nedadmund og synes, det er forfærdeligt det hele, og at der er en masse is, der smelter, og at vi heller ikke må spise kød. Sidste del af sætningen kommer som hektiske, febrilske stød for at illustrere den paniske magtesløshed, vi hver især kan opleve i forhold til klodens store udfordringer. Skal de rigtige budskaber kommunikeres, skal det ske uden skældud. Ellers får vi bare lyst til en stor bøf, mener Hella Joof.

Hella Joof har kun mødt sin biologiske far én gang. Alligevel har han fyldt meget i hendes fortælling om sig selv. Da hun endelig fik krøllet historien om, hvordan mænd forlader og sårer hende, sammen og lagt en armslængde væk, oplevede hun, at det gav en følelse af frihed og mulighed for selv at præge sin historie. For selv om faderens fravær er en del af hende, er det langt fra hele hende. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Riv ikke strømpebukserne Derfor stopper hun også op de dage, hvor hun oplever modstand. De dage, hvor man glider i en ledning, slår sin albue, cyklen er stjålet, man kommer for sent til bussen og bider i en sten i rugbrødet, så tanden knækker. Sæt. Dig. Stille. Ned. - Der er simpelthen en vej, der er blokeret, og så skal du gå en anden vej. De fleste af os har ellers lært, at vi skal klø på, klemme balderne sammen og bide tænderne sammen. Men man skal ikke klemme balderne sammen, for så får man forstoppelse. Man skal heller ikke bide tænderne sammen, for så slider man sine tyggeflader, og gør man det, mens man sover, får man hovedpine. Det skal være nemt. Derfor gør Hella Joof også op med tanken om, at det er den lidende kunstner, der laver den rigtige kunst. - Her kan man nemt komme i konflikt med dem, der siger, at man ikke skal springe over, hvor gærdet er lavest. Det skal man. Ellers river man sine strømpebukser. Men i vores lutherske samfund forbinder vi tit den rigtige kunst med hårdt arbejde og kunstnere, der har siddet ved en tælleprås med klaprende tænder og skrevet med afklippede vanter. - Det er ligesom i et parforhold, hvor man som ung vil over til ham, der står med ryggen til og ikke værdiger én et blik, og man tænker, at når jeg får øjenkontakt; når jeg får overvundet dig, har jeg overvundet både min far og verden. Men de mennesker, der gør en lykkelig, er dem, der slår ud med armene og siger "hej, der er du", og man svarer "ja, det er jeg". - Der står i Biblen, at du skal tjene sit brød i dit ansigts sved og føde dit barn i smerte. Smerte, smerte, smerte. Og fordi vi har levet i det religiøse regime altid, forbinder vi manglende modstand med noget letkøbt eller letbenet. Jeg er så uenig.

Frihed i at tage ansvar Det betyder ikke, at alting skal være let. Hella Joof oplever for eksempel tit par, der går fra hinanden, selv om hun sagtens kunne se dem løse deres problemer. Men som ung er man utålmodig og hormonstyret, mens to år med travlhed, ondt i ryggen og for lidt sex nemmere kan skubbes til side og italesættes som to lidt trætte år, hvis man har et helt liv sammen. - Det er derfor, jeg siger til folk, at man aldrig må gå fra hinanden, før ens yngste barn er fire. Alt indtil da er en krigszone. Man har ikke fået noget søvn og er hormonsindssyg. Men man må selvfølgelig godt gå fra hinanden, hvis kærligheden er død, eller man vil noget helt forskelligt. Men selv om man kan blive skilt med Nem-ID, så sov lige på det, råder hun. Selv skelner hun tydeligt mellem behov - for eksempel for McDonald's-mad på en dag med tømmermænd - og intuition, der tydeligt fortæller hende, når hun har truffet forkerte valg. Så kan hun pinpointe præcis, hvor det gik galt, og lede efter den følelse, der fik hende til at træffe et forkert valg. Blev hun smigret? Forfængelig? Næste gang, den følelse kommer på besøg, stopper hun op og mærker efter, om hun er ved at begå samme fejl. For hun ved, at der kun er hende selv til at hæfte for den. Derfor prædiker hun også, at vi skal tage mere ansvar for vores eget liv. Ikke for at påpege skyld eller skam, hvis man indimellem havner i suppedasen, men for at give os selv mere frihed. Er det hele samfundets skyld, dine forældres skyld eller måske din mands, så er alt skæbnebestemt, og du har placeret dig selv i en position, som du ikke ved egen kraft kan rokke dig ud af. Filmmæssigt har vi som publikum også mere sympati for dem, der handler, end dem, der uselvstændigt overlader al ansvar til andre. Vi vil hellere følge den ny-pensionerede, handlekraftige mand, der hæver pensionsopsparingen og forfølger sin drøm, end hustruen, der bryder grædende sammen og klipper alt hans tøj i stykker.

Hvad er det, der lurer om det næste hjørne? Hella Joof ved det ikke endnu, men hun har en klar fornemmelse af, at hun tager tilløb til noget, hun ikke ved, hvad er. - Måske skal jeg male, væve tæpper, lave noget i ler eller noget helt andet. Jeg ved det ikke, og jeg bekymrer mig ikke om det. Det er et spændende sted at være, siger hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Skal ikke bevise noget Skulle Hella Joof til MUS-samtale hos en chef, der spurgte hende, hvor hun så sig selv om fem år, ville hun svare, at det aner hun ikke. Men hun har alligevel en forestilling om, at hun som 70-75-årig rejser meget, vandrer, tager på meditationsretreats hos zen-munke, skriver og instruerer spillefilm og bruger masser af tid på de børnebørn, hun håber at få. Måske bor hun endda på sin egen lille ø med trækfærge eller egen båd, og skulle hun få lyst til at finde fuglebogen frem, så gør hun det. - Hvis jeg på et tidspunkt får lyst til at sidde med en plaid over benene og en kop te, læse lidt i en bog, nippe til et glas portvin og sige, at nu er jeg blevet gammel og gider ikke mere, så gør jeg det. Jeg skal ikke længere ud at bevise noget.

Hella Joof brugte mange år på at rydde op i sine egne flyttekasser og smide gammelt ragelse ud for at kunne være en god kæreste, den dag hun mødte en ny partner. Derfor lever hun i dag i et parforhold, der er klasser over, hvad hun tidligere har prøvet, og hun gør sig umage for at blive ved med at være opmærksom på ikke at tage tingene for givet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hella Joof instruerer Birthe Neumann og Kurt Ravn i "Happy Ending". Foto: Rolf Konow