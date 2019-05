Ferieforventninger

Er du en af dem, der ved præcis, hvad du skal i sommerferien, og du har måske endda bestilt rejsen mellem jul og nytår, hvor rejsebureauerne åbnede for salget af det kommende års rejser? Eller er du typen, som når det bliver ferie, bare tager ud i det blå og ser, hvad der sker? Eller er du en blød mellemvare, som først begynder det intensive arbejde med at planlægge ferien nogle uger eller få måneder før, at den løber af stabelen? Eller spekulerer du i afbudsrejser og er glad for at have gjort en god handel i sidste sekund? Eller udskyder du ferien for at tage den senere eller spare sammen til en længere orlov?

Sommerferien nærmer sig, og min ni-årige er de seneste uger begyndt at spørge til, hvor mange uger der nu er til sommerferien. Det er som om, at når vi begynder at få fridage - som er uddelt med rund hånd her, hvor foråret går på hæld - så varsler det, at man snart skal holde flere uger fri.

Hvert år tænker jeg, at hvor er det godt, at der er forskellige feriemønstre og dermed ferieønsker. For tænk, hvis vi allesammen ville det samme. Det vigtigste er dog at få afstemt forventningerne i rejseselskabet. Har du stadig Livsstil fra forrige søndag, så find sexolog og parterapeut Amalie Pedersens klumme frem og læs om, hvordan man får sit parforhold gennem en ferie.

Der er for resten flere, der har spurgt, om Amalie Pedersen ikke skriver mere i dette magasin. Det gør hun, men kun hveranden uge her i en periode.