Femstjernet prisbasker til julens hyggestunder

Graham's LBV 2013, 20 procent, 160 kroner hos H.J. Hansen

Vin/Vinspecialisten: Tæt, blåsort vin. Aromatisk næse med ribs og hindbær, ikke den mest fremmelige, men elegant. Letløbende i munden og den mest rappe i feltet med liflig frugt og en livgivende syre, som rykker i mundvigene. Nem at drikke i kraft af den lette krop, her er er fin rød frugt, dæmpede tanniner, og et frækt forslag kunne være at lade vinen få selskab af en rød bøf. Absolut lækker. Fire stjerner.