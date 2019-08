Femstjernet øl med lav alkohol til chefen ved den åbne ild

Svaneke Bryghus Going to India IPA (øko), 50 cl, 5,5 procent, 19,95 kroner i Meny:

Ravfarvet, let uklar øl. Korn i duften, frisk og fyldig i munden med god, rensende bitterhed og en veldoseret portion sød frugt til at balancere den. Her er sødsyrlig citrus i en pæn mængde og en lang eftersmag, hvor bitterheden vinder til sidst. Absolut flot øl. Fire stjerner.