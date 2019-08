Fem tip til en god grillaften

Lam på spyd

Lammekoteletter skal have en vis tykkelse for ikke at blive tørre, omvendt kan de også blive ret røde ved benet. Men rids under alle omstændigheder fedtet med en lille skarp kniv, så du får en større overflade under stegningen og mere sprødt skind. Du kan stege koteletten hel eller skære den ud i filet og eventuelt mørbrad til spyd. Man kan også skære fedtet fra til tern og stege dem sprøde til lammesvær på grillen. Endelig kan man sætte skroget over for at få det sidste med.