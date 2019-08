Fem stjerner til klasse-pinot til en flad halvtredser

De to vine til venstre husker man, boksen fra Sydfrankrig er absolut forglemmelig. Men den går, hvis man er mange til en grillfest og har andet end vinen at tale om - og så er den jo væk dagen efter. Foto: Michael Bager

Køkkenskriveren har fundet tre fine køb og en enkelt fuser hos Fakta, Meny og Netto. Vine til mad og duften fra trækulsgrillen.

Det er med vin som med biler: Man kigger på topmodellen og ender med at købe den fornuftige mellemvare. Køkkenskriveren tog på jagt efter grillvenlig vin i Meny, Fakta og Netto og fandt tre gode køb og en fuser i form af tre chilenere og en ærkefransk vin, fuseren ...

Vinmageren bag vinen fra Meny hedder Guillermo Sánchez Martínez, og han arbejder for Cono Sur og står bag prestigevinen Ocio på pinot noir, men også pinot noir i den overkommelige Reserva Especial, og her får man lækker vin for pengene. Ikke mindst til en flad halvtredser, som årgang 2016 lå til i min lokale butik - måske for at rydde lageret.

Chiles største producent hedder Concha y Toro med Don Melchor som topmodel i sortimentet. Men her er Trio-serien bang for the buck, også selv om den stod til 68,95 kroner og dermed ikke var på tilbud. Vinen lå i to årgange - 2017 og 2015 - og eksperimentet med at smage to årgange mod hinanden som i testen her kan man selv gøre efter med disse og andre vine, man kan være heldig at finde i flere årgange. Min favorit er klart den friske årgang.

Konceptet i Trio-serien er at blande tre slags druer for at nå den perfekte vin i prislejet, og sammensætningen i de to årgange er lidt forskellig. 2017 har 88 procent af druen cabernet sauvignon, som giver den klassiske solbærtone i en vin (ribena, hvis det er for meget) foruden 7 procent cabernet franc og 5 procent syrah til at stive af, mens vinmageren i 2015-årgangen har givet et skud mere cabernet franc (14 procent) og 3 procent syrah til de 83 procent cabernet sauvignon.

I Netto lokkede Løgismoses gode renommé til købet af en boksvin til 169 kroner for tre liter frem for tung og formentligt sød zinfandel, som også kan være et valg til grill. Her er ikke årgang, kun produktionsdato og producent - Michel Gassier - men det er en doven vin uden spræl, som mest egner sig til at blive gjort kål på for et større selskab i et hug, hvis man vælger at købe den.

Cono Sur Pinot Noir Reserva Especial 2016, 49,95 kroner i Meny: Saftig næse med våde jordbær, lidt kirsebær og behersket fadpræg, som akkurat pirrer næsen. Saftig i munden med samme røde bær, en let tørhed fra fadet og en frisk frugtsyre, som kalder på en slurk mere. Let fadbitterhed i finalen. Et fund til en flad halvtredser - det kan skyldes årgangen med et par år på bagen, for normalt er tilbudsprisen to for 130 kroner, hvis man er heldig. Fem stjerner.

Concha y Toro Trio Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Syrah 2017, 13,5 procent, 68,65 kroner i Fakta: Mørkerød, let transparent vin. Lækker, luftig næse med mørkerøde bær - solbær og blomme - og et fint præg af fad i form af lidt tobak, læder og cigaræske. Letløbende i munden med læskende, mundvandstrækkende syre og fin frugt i form af røde bær. Den spiller lidt på tungen i eftersmagen. Blød uden mærkbare tanniner. Vinen vil fungere fint til grill med røgede toner på grund af fadpræget og det punch, den har uden at være tung. Fem stjerner.

Concha y Toro Trio Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc/Syrah 2015, 13,5 procent, 68,65 kroner i Fakta: Mørkerød transparent med et let teglstensfarvet præg - alderen spiller ind her. Næsen virker mere udviklet end 2017, mere åben og med mere ballon. En my mørkere i frugten. Blødere i munden og mere rund. Nogen vil elske det, andre vil savne den kant og friskhed, som 2017 har med frugtsyren. Fadpræget er stadig fint, men mangler i min mund at blive balanceret af friske bær. Vinen er drejet væk fra madsporet ved grillen mod lænestolen og en god bog som et glas til at vegetere over. Fire stjerner.