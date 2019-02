Få ting gjort. Ja, sådan skal det være i 2019, lovede jeg mig selv under nytårsmiddagen efter at have udtalt, at nu skulle det være slut med nytårsforsætter.

Men at få ting gjort ... det er jo ikke et rigtigt nytårsforsæt. Bare en uforpligtende måde at minde sig selv om at rykke lidt hurtigere på løse låger, hurtigtvoksende hække og knirkende kæder.

Raketterne sprang, det blev nytårsmorgen, og alt var godt. Dog ret koldt og blæsende, men fruen og jeg syntes, det ville være fint med en første gåtur i det nye år.

Da jeg drejede nøglen i låsen på hoveddøren, lød der et ubehageligt metallisk klik efterfulgt af en krattende lyd af nøglen, som drejede hjælpeløst rundt i hullet.

Den sidste hoveddørsnøgle havde givet op. For pokker da. Jeg havde allerede for et års tid siden tænkt på at få lavet nogle flere kopier. Med hjælp fra en nabo forsøgte vi at bryde ind via en af husets to andre døre, fordi nøglerne til dem var hos ungerne, der var langt hjemmefra.

Det var ikke muligt at bryde ind uden vold, så jeg gav op og ringede til en låsesmed. Af en eller anden grund er nytårsdag en højsæson for låsesmede, så først den femte låsesmed havde tid til at komme på denne side af midnat.

- Men du ved godt, at det er dyrt i dag. Vi skal have 1400 kroner for at komme, advarede stemmen i telefonen.

- Jajajaja, kom nu bare, sagde jeg med en stemme, der var lidt skinger efter en halv times forsøg på at bryde ind i mit eget hjem i denne isnende kulde.

Låsesmeden kom efter 20 minutter. Og kløede sig lidt i nakken.

- Uha, det bliver dyrt, det her, sagde han og oplyste, at ikke bare nøglen, men også låsen var smadret. Så grundigt, at han ikke kunne dirke den op, men måtte have det grove værktøj frem.

- Bare fiks det. Og vi kan lige så godt få skiftet låsen med det samme, sagde jeg opgivende og gik ind i varmen, da han efter 20 minutters bøvlen og baksen havde fået vredet, boret og savet den gamle lås ud.

Vi kunne naturligvis have sagt tak her, betalt for at blive låst ind og så i ro og mag bestille en låsesmed til at komme senere på ugen til normal takst og sætte en ny lås i, men jeg tænkte, at nu var manden i gang, så kunne han lige så godt gøre det færdigt.

Og det skal jeg love for, at han gjorde. Der blev boret nyt hul i døren, nyt hul i dørkarmen, høvlet træ og filet metal og så høvlet og filet igen og efter tre timer havde jeg fået en fin, ny lås, et fint, nyt dørhåndtag ... og en fin, ny regning på 5600 kroner.

5600 kroner!!! Min første tanke var at melde hele branchen til Forbrugerombudsmanden, men timelønnen med helligdags-tilkalde-dummebødetakst var 1400 kroner plus materialer, så der var ikke noget at gøre.

Jeg betalte og valgte at se hele oplevelsen som et tegn. Et vink med et dørhåndtag. Vi havde nemlig i tre år snakket om, at nu skulle vi da også have en ny lås på hoveddøren.

De guder, der holder styr på nytårsforsætter, ville lige minde mig om - på den hårde måde - at 2019 skal være året, hvor jeg får ting gjort. Året, hvor der tages hånd om skader, når de konstateres, så de ikke vokser og bliver til en katastrofer. Eller det, der er værre.

En seddel blev sat på køkkendøren med overskriften "FÅ TING GJORT". På få minutter blev der noteret diverse problemer, der skulle ses på, i huset.

Efter en uge var alle 10 opgaver krydset af, en ny seddel blev hængt op, og der hænger den stadig, her halvanden måned senere, mens jeg overvejer, om den der knirkende lyd fra et skjult vandrør egentlig ikke bare går i sig selv igen, hvis man venter længe nok.