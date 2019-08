Få lys i sommernatten uden stikkontakt

En stikkontakt i nærheden eller levende lys - det var engang mulighederne, hvis man gerne ville have lyst aftenen op på terrassen eller altanen. I dag kan man supplere med solcelledrevne lamper og samtidig er der en mængde LED-lamper på markedet, som udmærker sig ved at kunne oplades med et USB-stik, så de kan lyse i flere timer uden at skulle være sluttet til en stikkontakt, og som samtidig er designet så små og lette, at de er nemme at bære frem og tilbage.

Pointen med denne type lamper er nemlig, at de også fungerer i indretningen inden døre, hvor de også kan flyttes rundt, hvis man har brug for mere lys. Man skal med andre ord ikke pakke dem væk, når det bliver for koldt til udeliv.

Hvis man vil investere i en lampe, skal man huske at tjekke, hvad de kan holde til. Selv om de både kan bruges ude og inde, er de typisk ikke beregnet til at stå ude hele tiden eller få en regnskyl. Derfor skal man som oftest tage dem med ind, når man selv siger godnat.