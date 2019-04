En whisky formes af hjertet: Mosgaards første whisky er på gaden

Det sydfynske destilleri Mosgaard Whisky har netop fået deres to første whiskyer i handlen. De har været tre år undervejs. I den mellemliggende periode har det lille destilleri uden for Oure haft vokseværk og er nu blandt de fem største i Danmark.

Jes Mosgaard stikker fingeren ind under en klar væske, der løber fra en stor kobberkedel og ned i en spand.- Den er ved at være der, siger han efter at have smagt på væsken. - Har du kørt cut out, spørger han en af de ansatte. Hvad det betyder, vender vi tilbage til om lidt. Den klare væske smager skarpt af alkohol og sender varme ud i kroppen. Jes tager et apparat og stikker en slange ned i væsken. - Lige nu er den på 62 procent, aflæser han fra apparatets display. - Når den er færdig, smager den som det her, tilføjer han og tager et syltetøjsglas frem. "Heart", står der på en dymostrimmel, som er klistret hen over glasset. Hjertet. - Den her ligger på omkring 69%, siger Jes Mosgaard. Og den er blevet bedømt til at være i verdensklasse. Det vender vi også tilbage til. Vi er på besøg hos Mosgaard Whisky, der ligger et stykke uden for Oure. I denne uge er destilleriets to første whiskyer kommet i handlen efter at have ligget på fade i godt tre år. - Den første har ligget på Oloroso-sherryfade. Den anden, som frigives ugen efter, har ligget på PX-fade. Det er en forkortelse for Pedro Ximenez. Forskellen er, at Oloroso-sherry laves på friske druer. Ved Pedro Ximenez tørrer man druerne først - lidt som når man laver amarone-vin. Det giver en meget kraftig sherry med smag af brændte figner og tørrede frugter, forklarer Jes Mosgaard. - Vi har også noget liggende på portvinsfade og eksperimenterer med et batch (én produktion, red.), som først har ligget på fransk eg og senere har fået en eftermodning på PX-sherryfade, fortsætter han og slår proppen af et fad og tager en smagsprøve op med en stor pipette. - Jeg er ret spændt på, hvordan det bliver modtaget, for det er en noget utraditionel kombination, siger han.

Vi flyttede til Fyn for at få adgang til vandet. Smagsmæssigt vil vi gerne have sødme, blødhed og frugtnoter. Det gælder både i ginnen og i whiskyen. Det er vores stil. Vandet er en del af blødheden, idet meget hårdt vand giver en blød whisky. Jo hårdere og mere mineralsk vandet er, jo bedre bliver smagen. Jes Mosgaard, indehaver af Mosgaard Whisky

Mosgaard Whisky



Kobberkedlerne er specielt designet af Jes Mosgaard og håndlavet i Portugal.



Mosgaard Whisky bruger kun økologiske råvarer både til de mange varianter af gin og de forskellige whiskyer.



Whiskyen destilleres to gange efter skotske principper. Først destilleres til "low wine" og derefter i anden destillering til "new spirit" som lægges på 50 liters egetræsfade, der alle har historie fra tidligere produkters lagring og er bygget til destilleriet.



Virksomheden er støttet af den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af Landdistrikterne.



I udstillingsrummet ligger der omkring 120 fade på hylder. På et lager omme bagved ligger yderligere 430 fade. Foto: Katrine Becher Damkjær

Kemi og fingerfornemmelse Den tidligere højttalerbygger går ikke kun i detaljen med hensyn til hvilke fade, spiritussen skal ligge på. Hver en detalje af destillationsprocessen er vigtig, mener Jes Mosgaard. Derfor besluttede han også i sin tid, at destilleriet skulle ligge på Fyn - Vi flyttede til Fyn for at få adgang til vandet. Smagsmæssigt vil vi gerne have sødme, blødhed og frugtnoter. Det gælder både i ginnen og i whiskyen. Det er vores stil. Vandet er en del af blødheden, idet meget hårdt vand giver en blød whisky. Jo hårdere og mere mineralsk vandet er, jo bedre bliver smagen, forklarer han. Kobberkedlerne har Jes Mosgaard selv designet. De er bygget til at lave en meget stor rensning af alkoholen og dermed skabe en meget ren spiritus. Det, som Jes Mosgaard kalder for new spirit eller hjertet. Og nu er det, at det bliver lidt kompliceret. - Under gæringen bliver der udover ethanol produceret en række andre stoffer så som lettere og tungere alkoholer, olier, estere og fusel. Noget af det smager godt, noget smager skidt, og noget af det er direkte farligt, forklarer Jes Mosgaard og fortsætter. - Første gang, man destillerer, kaldes det for et strip run. Man stripper simpelthen al alkoholen af sin bryg, og her tager man det hele med. Anden gang, vi destillerer, skiller vi det fra, som vi vil bruge. Det første, der kommer ud, er de letteste alkoholer så som acetone og methanol. I koncentreret form er det ret farligt, så det sorterer vi fra. Herefter kommer der noget ester. Det er ikke særligt velsmagende. Når det er væk, laver vi cut in. Vi har nu skåret hovedet fra. - Så kommer hjertet, som er det midterste. Det er det, vi skal bruge. På et tidspunkt, efterhånden som temperaturen stiger og alkoholen løber fra, kommer vi til kogepunktet for nogle af de tungere alkoholer og nogle olier. Her laver vi så et cut out. Det kalder vi halen. Herefter er den ikke interessant længere, og til sidst kommer der også nogle ret farlige stoffer. Hovedet og halen destillerer vi så igen og igen - og det eneste, vi tager fra og bruger, er hjertet. Så langt så godt, men alle kedler er forskellige, og man kan ikke bare lave cut in og cut out ved en given temperatur eller alkoholprocent. Man er nødt til at smage sig frem til det rigtige punkt. - Jeg synes, de her processer, kemien bagved, er sindssygt spændende. Det er en kombination af kemi og håndværk. Skotterne har jo noget nedarvet viden om processen uden nødvendigvis at kende til den bagvedliggende kemi, men det er noget, som er bygget over flere generationer. Det er også vigtigt at have noget af den ballast med, siger Jes Mosgaard, der selv har været i Skotland for at lære håndværket.

Den spiritus, som kommer på fad, kaldes for hjertet. Foto: Katrine Becher Damkjær

Prisvindende hjerte Noget tyder på, at Jes Mosgaard har hørt godt efter i timerne, mens han var i Skotland. I Jim Murrays "Whisky Bible 2019" - en guide over og bedømmelse af alverdens whiskyer, som udgives hvert år - er Mosgaard Whiskys new spirit, hjertet, blevet bedømt til en "Liquid Gold Award". - Den fik 94,5 point. Det er, så vidt jeg ved, den højeste bedømmelse nogensinde givet for en new spirit. Det er helt unikt, siger Jes Mosgaard. Destilleriets "young malt" - en singlemalt, som er moden, men ikke har ligget på fad i tre år og derfor ikke må hedde whisky - får også fine ord med på vejen i whisky-biblen. - Den young malt, som vi har haft størst positiv respons på, er vores portvinslagrede. Det var også et eksperiment. Jeg har skilt gamle rubyfade og tawneyfade ad og blandet stavene i et nyt fad med halv af hver. På den måde får man noget af det vinøse fra Ruby og noget af det krydrede fra Tawney. Det bliver sindssygt godt, siger Jes Mosgaard I det hele taget synes dem, der bedømmer den slags, at Mosgaard Whisky generelt leverer produkter på et højt niveau. Ved en konkurrence i Berlin sidste år blev Mosgaard Whisky kåret til det bedste danske destilleri, og Jes har fået flere internationale priser for sine produkter. - Det er dejligt, at de bestræbelser, vi har med at udvikle smagen, bliver anerkendt. Vi er specielt stolte af vores Filippa Gin. Det er en særegen fynsk gin. Den har vundet sølvmedalje ved IWC, som også bliver kaldt VM i spiritus. Vi laver også to andre frugtgins. De fynske frugter er gode, fordi de har god syre i sig, og frugtsyre og enebær passer fantastisk godt sammen.

I denne uge er Mosgaard Whiskys to første whiskyer kommet i handlen. De har begge ligget godt tre år på sherryfade henholdsvis Pedro Ximenez og Oloroso. Foto: Katrine Becher Damkjær

Vokseværk Da Jes Mosgaard begyndte tilbage i 2016, var der kun tre gin i porteføljen. Det var blandt andet Cask investment programmet, hvor folk for 15.000 kroner kunne investere i et fad med whisky, der var med til at booste produktionen i gang. Nu har han otte forskellige slags gin, tre slags young malts og endelig to single malt whiskyer. - Det har været en fantastisk rejse, vi har været på. Nu begynder folk at få deres investering tilbage, og det bliver et godt afkast, siger Jes Mosgaard. Produktionen har også vist sig at blive større, end Jes først havde regnet med. - Allerede tilbage i 2016 kunne vi godt se, at Danmark hurtigt ville blive for lille til det antal destillerier, der efterhånden poppede op. Vi havde en god mavefornemmelse. For det, vi laver, er simpelthen i topklasse, og vi ville helt sikkert komme til at tage en god plads i markedet. Derfor øgede vi volumen, så vi kunne arbejde med eksport, åbne nogle flere markeder og komme til at stå mere stabilt. Destilleriet gik fra to til fire produktionsdage. Produktionsvolumen steg til det dobbelte, og nu producerer Jes næsten tre gange så meget gin og whisky, som da han startede. - Vi er efterhånden blevet et af de store destillerier i Danmark. Fjerdestørst, tror jeg. Det skyldes ikke mindst, at vi indgik et samarbejde med H. J. Hansen sidste år. Vi står nu i alle Vinspecialisten-butikker over hele landet, og de distribuerer os ud til hoteller og restauranter. Det er et godt, fynsk samarbejde, vi har dér. På den måde kan vi fokusere på smagen og renheden i produkterne frem for at bruge krudtet på salg, selvom vi selvfølgelig også sælger fra vores egen gårdbutik, siger Jes Mosgaard, der vurderer, at de sidste år producerede det, der svarer til omkring 50.000 flasker gin og whisky.

Alle Jes' whiskyer destilleres to gange efter skotske principper og ligger på fade i mindst tre år. Foto: Katrine Becher Damkjær

Økologi åbner op for udlandet Malten, som Jes Mosgaard bruger, kommer fra et økologisk landbrug på Thy. Han har endnu ikke fundet nogen økologer på Fyn, der kan levere malten, men han har en forhåbning om, at det kommer på et tidspunkt. - Der er et lokalt landbrug ikke langt herfra, der er ved at blive lagt om til økologi. De har givet tilsagn om, at de gerne vil levere til os, så forhåbentlig får vi snart en lokal malt, der bliver dyrket få kilometer væk. Men der går altså tre år, fra man lægger om, til man kan erklære sig økologisk, siger Jes Mosgaard. Og det med økologien er vigtig. Derfor er ordet organic også det mest fremtrædende både på den nye whiskys etikette og på æsken. Der kan også ligge en uventet bonus ved at producere økologisk whisky i forhold til at komme ind på de udenlandske markeder. - For os er det økologiske aspekt primært forbundet med kvalitet. Økologisk malt giver simpelthen vores new spirit en bedre smag end konventionel malt. Men det kan vise sig også at blive en fordel i forhold til at få afsat vores produkt, siger Jes Mosgaard. - Vi har lige været på Biofach, en stor messe for professionelle i Tyskland for økologiske producenter med omkring 80.000 deltagere. Der stod jeg som den eneste, der have en whisky med. I Tyskland er der supermarkeder, der kun handler med økologiske varer, og de mangler altså produkter på hylderne. Får han hul igennem til Tyskland, er Jes Mosgaard sikker på, at han nok skal få solgt sin whisky. Han er nemlig ikke i tvivl om, at han har ramt rigtigt med smag og blødhed. - Jeg har jo gået og smagt på begge whiskyer og tænkt, at det er godt, men man er jo altid spændt på, hvordan reaktionen bliver. Vi har haft dem til en smagning med mange af H. J. Hansens vinforhandlere. Det var tydeligt, at de store smil kom frem, da de fik whiskyen i glasset og fik duftet til den og smagt den. Det skal nok blive et hit, vurderer Jes Mosgaard Det første batch kommer til at koste 1000 kroner flasken. Den første tapning af begge varianter er dog ikke til salg. Den bliver gemt væk i et pengeskab, som et evigt minde.