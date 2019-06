Hvornår har du sidst haft en pause? Altså en vaskeægte pause, hvor du ikke laver noget? Hvor du bare glor ud i luften. Det gælder ikke, hvis du tjekker din mobiltelefon eller taler med andre. Du skal stå helt selv og mærke, hvordan tankerne falder i staver efter nogle minutter. At falde i staver er et af mine yndlingsbilleder. Det stammer fra gamle dage, hvor bødkeren - ham der kunne håndværket med at lave tønder af træ - skulle have flere metalringe om træstaverne for at holde dem fast. Hvis det ikke lykkedes, faldt alle fra hinanden.

Pausen er en truet art, selv om den er livsnødvendig og ganske gratis. Uden små pauser brænder hjernen sammen. Det er, som om det var nemmere i gamle dage at holde pause. Mine tanker er faldet i staver mange gange, når jeg ventede på bussen til og fra gymnasiet eller på vennerne, som jeg skulle mødes med på en café eller derhjemme. Eller holdt i kø på motorvejen, da jeg fik min egen bil.

Nu skal jeg virkelig kæmpe for at holde pauser forstået som ikke at lave noget. I flere minutter.

Synderen er vores smartphone, der er en mobiltelefon, der egentlig er en computer, hvor der konstant tikker mails, beskeder og opdateringer fra sociale medier såsom Instagram, Facebook og Snapchat ind. Smartphonen har nærmest udryddet pausen. Nogen vil så hævde, at de sagtens kan holde pause og bruge deres smartphone samtidig. I disse højeffektive tider er det jo smart. Men nej, siger lægen Imrad Rashid, der står bag bestselleren "Sluk - kunsten at overleve i en digital verden" og den aktuelle "Offline", der er skrevet sammen med marketingseksperten Søren Kenner.

Når du tjekker din smartphone, så kommer din hjerne automatisk på overarbejde. Aktiviteten svarer til, at din krybdyrhjerne - den mest primitive del af vores hjerne - bevæger sig gennem landskabet og er konstant på vagt for for eksempelvis ikke at blive ædt. Nu er det ikke sådan, at der er risiko for at blive ædt, når man holder pause. Det eneste, der bliver ædt, er pauserne. Ganske uden dramatik. Og det er også slemt nok, for pauser er livsnødvendige for hjernen.