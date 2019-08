En helt almindelig begivenhedsløs ferie

Hele sommeren har jeg set kolleger gå glade på ferie, og jeg har set dem komme tilbage i løst sommertøj, med bløde blikke og skuldrene nede. Frokostsamtalerne i kantinen har handlet om strandture, flyveture, badeture og byture - og hvor meget man dog kan opleve på tre uger.

I går var det (endelig) min tur til at trække stikket til computeren, slå autosvar til på mailen og forlade kontoret resten af måneden. Ferien er begyndt, og det bliver en ganske begivenhedsløs en af slagsen.

For vi har mange planer om ikke at skulle nogen steder. Vi skal ikke pakke kufferter og nå et fly (hvilket er godt for CO2-regnskabet og klimasamvittigheden). Vi spænder ikke en rygsæk på og tager toget til Sydfrankrig (i stedet har jeg købt et citrontræ til terrassen). Vi fylder heller ikke bilen med bagage og kører landet rundt (allerhøjst en tur til brugsen efter mælk til eftermiddagsteen.)

Og jeg glæder mig. For det, jeg savner mest i hverdagen, er mit hjem. Og at have tid til at være hjemme og måske endda tid til at kede mig lidt. Til at tage en tilfældig bog ud af reolen eller ud af biblioteket og ligge dovent på et tæppe i haven, høre bølgerne bruse i baggrunden, vinden rasle i birketræet og læse, indtil jeg ikke gider ligge mere.

Så vil jeg stå op og bygge fuglehuset færdigt, jeg startede på sidste år, eller drivhuset, vi startede på for to år siden (fundamentet blev skævt, og det er noget bøvl). Eller bare slå mig ned med aviserne, morgenmaden og en kop te på terrassen, hvorfra man ikke kan se noget af alt det, der trænger til at blive lavet. Til gengæld er der græsudsigt, marokkansk klinkebord og duftende krydderurter, orange tagetes og det lille skønne citrontræ med hængende gule frugter, der suger sol til sig.

Hvis jeg kunne finde en metode til at undgå at blive ædt af myg, kunne jeg sidde på terrassen helt til solen går ned, og lanterner drevet på solenergi tænder i træerne. Det er vel faktisk bedre end Provence, fordi vi også har de lange nætter her på vores lange ø.

Det er min drømmeferie. Men det er ikke en af dem, hvor der er meget at fortælle i kantinen, når jeg kommer tilbage på arbejdet. Det skulle da lige være om kvalerne eller (forhåbentlig) det modsatte ved at bygge drivhuset op fra bunden endnu engang. Ellers kan vi jo altid småsnakke lidt om vejret.