En fremtidsgyser: Morgener uden kaffe

Dagens første kop kaffe er en sart dame - bønnen arabica dominerer verdens kaffeplantager, og sorten er truet af svampe og andre sygdomme.

Kunne du forestille dig en morgen uden kaffe? Ja, det kunne du selvfølgelig, hvis du er tedrikker eller ikke tåler kaffe. Men for alle, der skal have et koffeinkick om morgenen og i øvrigt ikke vil undvære smagen af en kop god kaffe, er det en dyster fremtid, som tegnes i et forskerholds analyse af tilstanden for verdens vilde kaffearter. Forskernes resultater blev præsenteret i magasinet Science Advances i januar, og kort fortalt er konklusionen, at mindst 60 procent af alle kaffearter risikerer at uddø. Når der findes 124 arter, hvoraf arabica er den klart dominerende og langt mest betydningsfulde for produktionen af kaffe, kan nogen måske forledes til at trække på skuldrene og glæde sig over, at arabica ikke står foran en umiddelbar udryddelse. Men problemet er ikke så enkelt, for de vilde kaffearter kan på sigt blive afgørende for, om arabica-kaffe overlever. Arabica er blevet så dominerende, fordi den giver en velsmagende kaffe. Men måden, som arabica er blevet udbredt fra de oprindelige træer i Etiopien til den arabiske halvø, Indonesien og Nord-, Mellem- og Sydamerika, er problematisk. For træerne, som er blevet plantet rundt om i verden, har ofte være kloner af det samme træ, og derfor er træernes gener ens. Og det er et problem. - Det er det samme som med kartoffelhøsten i sin tid i Irland (fra 1845 og flere år frem blev landet ramt af massiv hungersnød, blandt andet fordi skimmelsygdommen phytophthora infestans ødelagde dyrkningen af kartofler, red.). Hvis en sygdom rammer nogle planter, som alle har de samme gener, så bliver de alle udsat, forklarer Nina Rønsted, professor og kurator i botanik ved Statens Naturhistoriske Museum. - Normalt har man en variation, og det vil sige, at nogle af planterne godt kan tåle, at vejret er lidt tørrere eller koldere, eller at der kommer en sygdom. Men når (genpuljen, red.) er ens, kan det gå helt galt.

Arkivfoto: Colourbox

Det bliver for varmt, hvor kaffen vokser nu Ved at krydse med kaffearten robusta, som blev opdaget for omkring 150 år siden, lykkedes det at skabe en arabica, som er modstandsdygtig over for kafferustsvamp, en sygdom, som stadig er en trussel for ikke-resistente arabica-træer. Men den globale kaffesektor står over for "en myriade af nye trusler", konstaterer forskerne i Science Advances. Andre sygdomme og ikke mindst klimaændringer kan få stor betydning for, hvilken kaffe vi kommer til at drikke i fremtiden. For kaffe er, med Nina Rønsteds ord, en sart dame. Kaffe gror lokalt og kan ikke uden videre tilpasse sig et nyt miljø og klimaændringer. Derfor er det også nødvendigt at planlægge fremtidens kaffeproduktion, forklarer Nina Rønsted: - Et af problemerne i Ethiopien er, at det bliver varmere, og så skal kaffeplanterne rykke højere op. Og det er jo ikke sådan bare lige at sige til folk, at nu skal vi flytte rundt på landsbyerne eller rykke den her nationalpark. Det kræver, at man har nogle relativt gode estimater af, hvordan det kommer til at se ud. Det er det, de arbejder på lige nu: Er der nogle steder, der bliver mere egnede i fremtiden, i stedet for at vi skal kæmpe med at prøve at holde kaffeplanterne kørende i et område, hvor det er på grænsen af, hvad de kan holde til?

Vilde arter kan redde din kaffe - Men kan man ikke bare plante nogle nye træer, hvis de gamle bukker under for en sygdom? - Jo, hvis du har dem. Men en svampesygdom vil jo være over det hele. Du kan ikke hælde klorin ud over en mark og neutralisere den. Svampene vil komme igen, for de er også et sted på nabomarken. Det er med andre ord vigtigt at beskytte de vilde kaffearter, som vi ikke bruger til noget i dag, fordi de kan vise sig afgørende for, om vi overhovedet kan lave kaffe i fremtiden. - Men hvis man skal se positivt på det, er det også lidt spændende, at der er alle de andre arter, fordi de har jo nogle lidt andre smage. Så det er ikke kun dommedag; de andre arter kan faktisk bidrage med at skabe nogle nye produkter, der måske er et marked for. - En kaffe, som vi ikke vidste, vi godt kunne lide? - Præcis.