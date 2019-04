- Det skyldes to ting, og man kan altid diskutere, hvad der kommer først: bryggernes legesyge eller markedets krav. De nørdede ølbarer har et ekstremt behov for hele tiden at komme med noget nyt, og efterspørgslen er drevet af de meget nørdede folk, som anmelder øl på hjemmesider som Ratebeer, Untappd og Beer Advocate. Det er et ræs, og en enkelt ølnørd har anmeldt over 40.000 forskellige øl, og man spørger: Sover han nogensinde? siger Anders Kissmeyer.

Livsstil har forstyrret Anders Kissmeyer, en af veteranerne i moderne dansk bryghistorie, under arbejdet på Theodor Schiøtz Brewing Co. i Odense for at få et bud på ølentusiasternes betydning og hvorfor konkurrencen vokser med 200 nye øl hvert år?

Anders Kissmeyer er født i 1956, uddannet civilingeniør. Han blev ansat på Carlsberg i 1985 og var med til at etablere Nørrebro Bryghus i 2001. Danmarks første mikrobryggeri og gastropub. I dag er han ansat som chef for specialøl hos Royal Unibrew og driver desuden sit eget konsulentfirma med rådgivning og undervisning til bryggere verden over.

- Ølentusiasterne blev fra begyndelsen en indflydelsesrig organisation og fik på kort tid over 10.000 medlemmer. Man noterer, hvad der vinder og kigger efter trends. Lever du af at lave små mængder og levere til de mere nørdede ølbarer, så er man mere opmærksom. Jeg vil gerne bredere ud og blev for nylig beskyldt for at appellere til supermarkedssegmentet. Det indrømmer jeg med stor glæde og stolthed, for her køber de fleste mennesker deres øl. Har du det som fokus, så er det mere baggrundsinspiration, for det er det andet, som sælger: IPA, IPA og flere IPA, siger Anders Kismeyer med henvisning til den populære øltype india pale ale.

Anders Kissmeyer begyndte at brygge craft beer i 2001 og var med til at stifte Nørrebro Bryghus, Danmarks første mikrobryggeri, og i dag er han "head of craft beer creation" hos Royal Unibrew med Kissmeyer Beer og Theodor Schiøtz Brewing Co. på det gamle Albani-bryggeri i Odense.

- Det er ikke en guds velsignelse. Det kommer let til at gå ud over den omhu, man får lagt i hver enkelt øl, hvis man som brygger ved, at den er væk om en måned, hvor man bare laver en ny. Det kan godt friste til at være lidt hurtig i vendingen, og det er synd.

Den danske ølrevolution blev skudt i gang i 1997 med Ale No. 16 fra Refsvindinge Bryggeri på Østfyn, og året forinden lancerede Carlsberg et ølvalg for at lade forbrugerne kåre bryggeriets jubilæumsøl, og derefter kom Semper Ardens-serien.

Havtorn og honning

Anders Kissmeyer har et stort netværk blandt amerikanske bryggere og bryggede i 2017 med vennerne hos bryggeriet Nøgne Ø i Norge, mens han ventede på at komme i gang med sine egne bryg fra Kissmeyer. Han skyldte nordmændene et modbesøg, så nu laver de en belgisk-inspireret øl - en saison - med havtorn og norsk lynghonning for at forbinde de to nordiske lande.

- Når man ser på ølnyheder i dag, putter bryggerne mærkelige ingredienser som rød myre og bittermandel i deres bryg. Er der grænser for, hvad man med fornuft komme i en øl?

- Det er et godt spørgsmål. Her skal jeg passe på og være diplomatisk. Punkt ét hører jeg til dem, som elsker at putte ting i øl, men jeg er nok mere konservativ end mange andre. Man kan vælge at putte ting uden at tænke på, om det er godt for øllet. Men jeg vil ikke nævne eksempler. Det er en tendens, at du kan komme på de sociale medier ved at bruge et eller andet vanvittigt uanset, om det gør noget godt for øllet eller ej. Det har også noget at gøre med den enorme mængde af nye øl.

- At man mere putter ingredienserne i af hensyn til marketingafdelingen?

- Det kan der godt være en tendens til, siger Anders Kissmeyer.