Elskelige torturbødler

Nybagte forældre får ofte skyld for ikke at kunne tale om andet end afkommets afføring, men det er min fornemmelse, at det emne højst kan indtage en fjern andenplads efter det vigtigste og vanskeligste spørgsmål i de fleste hjem, hvor der findes et spædbarn: Hvordan får vi ungen til at sove?

Et 20-årigt familiemedlem havde et kontant bud, da hun blev træt af gang på gang at få voksensnakken afbrudt af min førstefødtes vrælen under et weekendbesøg:

- Skal han ikke bare have lov at skrige af?

Hun var ikke den eneste, der luftede den slags tanker. Året var 2000, og en spansk læges bog om børn og søvn var netop udkommet på dansk med titlen "Godnat og sov godt".

Allerede dengang var den kontroversiel.

- Vi kører efter "Ondskabens Bog", erklærede en bekendt selvironisk, da hun forklarede, hvordan hun fik sit barn til at sove.

Jeg smilede høfligt og stift og fortsatte med at gå timelange ture med barnevognen for at vugge min baby i søvn. Min logik sagde mig, at når noget føles så forkert, kan det umuligt være det rigtige at gøre.

For metoden indebærer, at forældrene lader barnet græde i stedet for at vugge, synge, trøste og ae, når det ikke vil sove. At de ignorerer instinkterne og spændingerne i brysterne, som lyden af barnets gråd får til at dryppe i takt med tårerne. Det var information nok til, at jeg ikke engang gad læse "Godnat og sov godt".

Bogens forfatter, Eduard Estivill Sancho, må have fået alverdens alkymister til at vride sig som søvnfjendtlige spædbørn i gravene af misundelse. For mens middelalderens kemikere aldrig opnåede at forvandle uædle metaller til guld, formåede Estevill af spinde guld på papiret. Hans værk er i dag er solgt i mere end tre millioner eksemplarer på 22 sprog ifølge Wikipedia.

Det er intet under, at tilbuddet om en løsning på søvnproblemerne virker forlokkende. Selv i dag, hvor min yngste er 10 år, er det ikke lykkedes mig at fortrænge mindet om de nætter, hvor en baby vækkede mig mindst hver anden time og kæmpede hårdt imod gensynet med søvnen. Det er en velkendt torturmetode at nægte mennesker søvn, og selvom babyer er udsædvanligt elskelige af torturbødler at være, vækker det desperation.

Betalingsviljen hos desperate mennesker er enorm, og de 179,95 kroner, bogen koster i 2019, virker selv sidst på måneden som en ubetydelig sum for den, der savner søvn.

En ny generation af småbørnsmødre har fået øje på bogen, og en gruppe af dem bryder sig meget lidt om, hvad de læser. De har opfordret Gyldendal til at trække udgivelsen tilbage, og 723 psykologer har i et åbent brev bakket dem op.

Forlaget har imidlertid afvist kravet. Det bliver spændende at se, hvad debatten kommer til at betyde for salget af bogen, som i gennemsnit er blevet omsat i 145 eksemplarer om året de seneste tre år. Det kunne jo tyde på, at doktor Estivills guldmine var ved at tørre ud, men måske får modstandernes opmærksomhed endnu en gang fyldt lommerne hos den nu 71-årige søvnekspert.

Mit familiemedlem valgte ikke selv "lad ham skrige af-metoden", da hun blev mor. Hendes ældste udviklede en forkærlighed for at blive "for-svunget" i babyliften, før han var klar til at komme i barnevognen, hvor han så skulle køres en lang tur, før han lod øjnene glide i. Det gav flotte armmuskler hos forældrene, men det var givetvis også en lille smule anstrengende.

Under alle omstændigheder gik det over, ligesom de fleste spædbørnsproblemer gør det. Helt uden spansk lægehjælp.