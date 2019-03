Elever rejser til Sydafrika: På Egmont Højskolen er handicap ikke en begrænsning

Egmont Højskoles borger-assistentordning er for elever med den ene eller anden form for handicap, der har ansat en eller flere hjælpere, der samtidig er elever på højskolen. Vi besøger Silas, som blandt andet har Frederik ansat på sit team, der består af i alt fire assistenter.Foto: Søren E. Alwan

Godt en tredjedel af Egmont Højskolens elever har et handicap. Resten er både højskoleelever og ekstra arme og ben for deres handicappede kammerater.

Siden begyndelsen af 1990'erne har Egmont Højskolen ved Odder tilbudt højskoleophold for elever med handicap. Omkring 80 ud af skolens 210 elever har en eller anden form for handicap. Resten er ansat som hjælpere - eller assistenter, som højskolen kalder det - samtidig med, at de er elever på skolen. Egmont Højskolen er den eneste højskole i Danmark, der tilbyder lige præcis den ordning, og det gør søgningen til skolen stor. Ikke mindst fra unge med handicap, men skolen har heller ikke problemer med at få elever, der melder sig som assistenter. - Det kan godt dykke lidt en gang imellem, men vi har generelt en god søgning af assistenter, og det har vi haft i nogle år, fortæller Karin Busk Sørensen, der er viceforstander og har arbejdet på højskolen i mere end 30 år. Selv om nogle af eleverne har svære handicap og har brug for hjælp døgnet rundt, kan de vælge fag på lige fod med deres kammerater uden handicap. - Vores overordnede tanke er, at vi ikke laver fag, som alle ikke kan vælge. Der er frit fagvalg. Det er vores opgave at lave undervisning, der kompenserer for den funktionsnedsættelse, man har, så man så vidt muligt kan være med på lige fod med andre. Når vi har så lang en venteliste, er det, fordi det ikke bare er noget, vi siger, men noget, vi gør, siger Karin Busk Sørensen.

Handler om indstilling Det kan dog være en udfordring at tilrettelægge undervisningen, så begge elevgrupper får noget ud af den. - Men når man har været her et stykke tid, tror jeg ikke, man tænker så meget over det, så er det bare sådan, vi gør her, siger Karin Busk Sørensen. Assistenterne behøver ikke vælge samme fag som den elev - borger - de er ansat som hjælper for. Og de må ikke arbejde, mens de selv har undervisning. Derfor er der ansat hjælpelærere til at hjælpe i undervisningen. Det er typisk tidligere elever på skolen. En gruppe af eleverne skal snart på studietur til Sydafrika, og her sætter det heller ikke en begrænsning, at nogle af dem ikke kan gå. - Den største udfordring er, om de kan få deres elektriske kørestol med på en flyrejse. Det kan godt lade sig gøre, det er bare lidt mere bøvlet, siger viceforstanderen og tilføjer, at det langt hen ad vejen handler om indstilling. - Vi har måske nogle gange lidt for meget "jahat" på, for vi prøver mange ting af, siger hun.

Ansætter selv 30 ud af de 80 elever med handicap har ikke deres egne assistenter, men gør brug af højskolens hold af hjælpere, der ikke er elever, men ansat af skolen. Det er som udgangspunkt dem, der har brug for mindre end 20 timers hjælp om ugen. Resten har mellem en og fire assistenter, der alle er elever på skolen og har vagter på skift. Det elevens hjemkommune, der betaler for hjælperne uden for undervisningstiden, mens højskolen betaler for hjælpelærerne i undervisningen. - Vi styrer det centralt, så alle ansøgninger til jobbet som assistent sendes til højskolen, og så deler vi dem ud. De unge melder tilbage, hvem de gerne vil have til samtale, holder samtalen og udvælger dem, de gerne vil ansætte. Det er os, der får det store puslespil til at gå op, men de vælger selv, hvem de vil ansætte, forklarer Karin Busk Sørensen.