Ekstra lyse sommeraftener

Lanterner og hurricane-stager giver lys i natten, når vi gerne vil trække så meget udeliv ud af sommeren som muligt og forlænge hyggen ud over solnedgangen. De er imidlertid også fine til at lyse op omkring hjemmet i det hele taget, og det gælder både sommer og vinter. Som gæst føler man sig ekstra godt taget imod, når der er lys på trappen op til hoveddøren eller ned ad havegangen, og uanset årstid er det svært ikke at synes, at en have ser hyggeligere ud, hvis der hænger lys fra træerne. /bb