Foråret har været koldt, så vi er nok mange, der ikke helt har lukket for varmen endnu, men forhåbentlig varer det ikke længe, inden vi kan skrue helt ned for varmen.

Sommerlukker du dit varmeanlæg, kan der være ekstra penge at spare. Har du fjernvarme, vil det typisk give en besparelse på tre-fem procent på den årlige varmeregning at sommerlukke rumopvarmningen på selve fjernvarmeanlægget.

Det er forskelligt fra varmeanlæg til varmeanlæg, hvordan det sommerlukkes. Men der er typisk en afspærringsventil, som man kan lukke. Den sidder efter en forgrening af rørene, hvor én streng går til brugsvandet og én går til radiatorerne. Den skal du blot lukke, så der ikke er varme i rørene til radiatorerne. Du kan finde vejledninger på nettet til de fleste anlæg og få mere information på www.sommerluk.dk. Du kan også altid kontakte din lokale vvs'er eller dit fjernvarmeselskab, hvis du er i tvivl.

Når du sommerlukker dit fjernvarmeanlæg, har du stadigvæk varmt vand. Sommerventilen lukker kun det rør, der forsyner radiatorerne med varme.

Opvarmer du din bolig med et nyere olie- eller naturgasfyr, skifter det automatisk mellem vinter- og sommerdrift. Men hvis du har et ældre fyr, skal du være opmærksom på, at du sandsynligvis selv skal sætte fyret på sommerdrift, når du ikke har brug for varme. Du kan se hvordan i brugsvejledningen til dit fyr.

Hvis det er muligt, er det også en god idé at slukke for cirkulationspumpen om sommeren og dermed spare på strømmen. Har du en cirkulationspumpe fra før 2010, skal du blot huske at tænde for den i fem minutter en gang om måneden, så den ikke sætter sig fast. På www.sparenergi.dk kan du få mere information om, hvordan du slukker for cirkulationspumpen om sommeren. Her kan du også læse mere om, hvornår det kan betale sig at udskifte cirkulationspumpen til en nyere model.

