Højt til himlen, fuglefløjt, ro og den sagte lyd af havets bølger. Det er hverdag for mange sommerhusejere. Men selv om det er dejligt at være i sommerhus, er det ikke gratis. Og skal man have den store pung op af lommen, er det rart at vide, hvor sommerhusmarkedet er på vej hen, så man ikke risikerer at købe på et dårligt tidspunkt.

Det korte svar er, at ingen ved, hvad der kommer til at ske på sommerhusmarkedet i de kommende år, men der er meget, som tyder på, at priserne vil fortsætte med at stige om end ikke i samme tempo som nu.

I 2018 steg sommerhuspriserne for første gang siden 2007 mere end huspriserne. Helt konkret steg sommerhuspriserne med 5,1 procent, mens huspriserne steg med 4,6 procent.

Det er som sagt 12 år siden, at vi sidst stod i den situation, men alligevel er det ikke noget sjældent forekommende fænomen. Historisk set er sommerhuspriserne nemlig ofte steget mere end huspriserne.

I alle årene fra 1998 til 2005 var det sommerhusmarkedet, der havde førertrøjen på. Og købte man derfor et gennemsnitligt sommerhus til 500.000 kroner tilbage i 1997, kunne det sælges for godt 1,3 millioner kroner i 2005, mens et tilsvarende hus, der blev købt til samme pris og på samme tidspunkt, "kun" kunne sælges for 926.000 kroner. Så selv om sommerhusmarkedet blev hårdere ramt under boligkrisen i slutningen af 2000'erne og i starten af 2010'erne, er det ikke nødvendigvis sådan, at det vil være fremover.

For landet som helhed blev der ifølge Finans Danmarks Boligmarkedsstatistik solgt cirka 7500 sommerhuse i 2018.

Det er cirka tre procent færre end i 2017, og derfor kan man frygte, at sommerhusmarkedet igen er på vej ned i gear. Så galt går det dog næppe. For det første, fordi 2017 var et usædvanligt år, og for det andet, fordi 7500 solgte sommerhuse stadig er rigtigt mange. Det usædvanlige ved 2017 består i, at sommerhusmarkedet fik ekstra medvind som følge af en række politiske tiltag. For det første blev det besluttet at hæve belåningsgrænsen for sommerhuse fra 60 til 75 procent i realkreditinstituttet, og for det andet fik pensionister lov til at bruge deres sommerhus som helårsbolig efter ét års ejerskab mod tidligere otte år.

Desuden lagde politikerne op til at hæve bundfradraget for udlejning af sommerhuse gennem bureau, hvilket har gjort det mere attraktivt at leje sommerhuset ud.

Det er alt sammen tiltag, der var med til at skabe en ketchup-effekt på sommerhusmarkedet i 2017, hvor potentielle sommerhuskøbere blev fristet til at slå til, og derfor er det naturligt, at markedet er dykket en smule i 2018. Af samme årsag bør man ikke tillægge den faldende handelsaktivitet fra 2017 til 2018 alt for meget vægt. Og i et historisk perspektiv er handelsaktiviteten da også fin.

Andre forhold, der tyder på, at vi går endnu en god sæson på sommerhusmarkedet i møde, er, at der ikke længere er nær så mange sommerhuse til salg, at det ikke længere tager nær så lang tid at sælge et sommerhus, og at interessen for at leje et sommerhus er stor.

På trods af de fornuftige udsigter for sommerhusmarkedet i den kommende tid bør drivkraften for et sommerhuskøb dog fortsat være, at man selv ønsker at bruge det. For uanset hvad der sker med sommerhuspriserne i de kommende år, kan samværet med familie og venner og de oplevelser og minder, som sommerhuset muliggør, ikke stilles på formel i en økonomisk beregning.