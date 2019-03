Slukkede du lyset i går aftes ligesom millioner af mennesker og tusindvis af virksomheder og byer verden over?

Siden 2007 har WWF Verdensnaturfonden sat fokus på klimaforandringerne ved at opfordre os til at slukke lyset i en time den sidste lørdag i marts.

Hos Energi Fyn er vi helt enige i, at det er vigtigt at sætte fokus på klimaforandringerne, og at vi alle har et ansvar i forhold til at løse verdens klimaudfordringer. Med Earth Hour kan vi rent symbolsk vise hinanden og vores omgivelser, at vi ønsker at gøre en forskel for klimaet.

Men hvis vi virkelig skal gøre en forskel for klimaet, så handler det om, hvad vi - både privatpersoner og virksomheder - gør og ikke gør i hverdagen. Kigger vi for eksempel på de danske arbejdspladser, er der et stort potentiale for at spare på energien mange steder. I mange virksomheder er der besparelser at hente, hvis blot medarbejderne ændrer deres adfærd. Faktisk kan de fleste virksomheder og offentlige institutioner reducere deres energiregning med 5-10 procent blot ved at indføre gode energivaner i hverdagen.

Vores erfaringer viser blandt andet, at op til 20 procent af energiforbruget på de danske arbejdspladser går til udstyr, der er tændt, men ikke er i brug. Alene ved at ændre adfærd og huske at slukke for eksempel skærm, computer, printer og diverse andre maskiner, når man går hjem, kan der være store besparelser at hente.

For eksempel er kopimaskiner og printere ofte skjulte strømslugere, da de tit står tændt uden at producere noget. Det er derfor en god idé at tjekke, om elsparetilstanden er slået til, og sørge for, at maskinen er indstillet korrekt i forhold til virksomhedens behov. Generelt kan det være en god idé for mange virksomheder at lave procedurer for at lukke maskiner og så videre ned, når de ikke bliver brugt.

Et andet forholdsvis simpelt tip er at huske at skrue ned for varmen, når man lufter ud, og indstille alle termostater ens.

I mange virksomheder kan man med fordel inddrage medarbejderne i opgaven med at finde mulige energibesparelser. Det giver ofte et øget fokus på at ændre adfærd og et fælles ejerskab i forhold til at udnytte energien optimalt. På Sparenergi.dk kan man få flere tips til, hvordan man sætter fokus på adfærden i ens virksomhed. Man kan blandt andet hente kampagnemateriale målrettet forskellige slags virksomheder.

I mange virksomheder er det ikke kun adfærdsændringer, som det kan betale sig at kigge nærmere på i forhold til energibesparelser. Der kan også være meget at hente andre steder i virksomheden. Hos Energi Fyn hjælper vi virksomheder med et forbrug på mere end 500.000 kilowatttimer med at kortlægge deres energiforbrug og identificere konkrete energibesparelser. Vi kalder det "Energirådgivning uden regning", og som navnet antyder, koster rådgivningen ikke virksomheden noget. Tværtimod. Ud over lavere energiudgifter får virksomheden ofte også et tilskud til de opnåede energibesparelser.

Der, hvor vi for eksempel oplever, at mange virksomheder med fordel kan sætte ind, er i forhold til deres belysning. Ved at skifte til LED-belysning og sætte bevægelsessensorer op i mødelokaler, kontorer, gange og toiletter kan man nemt spare på energien.

Man kan få mere information om vores rådgivning til virksomheder på vores hjemmeside, energifyn.dk.